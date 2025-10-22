Segurança Social: atenção às mensagens fraudulentas que estão a circular

A Segurança Social alertou recentemente para a circulação de mensagens fraudulentas. Conheça o Modus operandi deste tipo de burla.

A Segurança Social nunca envia links através de mensagens nem pede dados bancários

Estas mensagens contêm um link para uma página falsa que utiliza indevidamente a imagem do Portal da Segurança Social, informando que o cidadão tem valores em dívida e induzindo-o ao pagamento imediato para evitar juros de mora.

Caso receba uma mensagem deste tipo, não clique no link nem forneça nenhuma informação pessoal ou bancária. Trata-se de uma ação de phishing que tem como objetivo obter informações confidenciais ou extorquir dinheiro, usando a identidade da Segurança Social para o efeito.

Estas mensagens são fraudulentas e não são provenientes da Segurança Social, permitindo aos seus autores obter ilegitimamente valores decorrentes de supostas dívidas à Segurança Social.

A Segurança Social nunca envia links através de mensagens nem pede dados bancários (como o número do cartão de crédito). A atualização do IBAN e outros dados pessoais deve ser feita exclusivamente através do Portal da Segurança Social, após autenticação segura com palavra-passe.