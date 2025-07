Menos casos de bullying e indisciplina nas escolas que proibiram smartphones

Numa era em que vivemos agarrados aos smartphones, discute-se a proibição deste tipo de equipamentos nas escolas. Há algumas instituições que já o fizeram e a primeira conclusão é que os casos de bullying e indisciplina reduziram nas escolas que proibiram uso do smartphone.

Conclusões são do relatório de Acompanhamento das Recomendações para o Uso de Smartphones nas Escolas

O Governo solicitou um relatório para saber qual o impacto da proibição dos smartphones nas escolas. De acordo com o relatório de Acompanhamento das Recomendações para o Uso de Smartphones nas Escolas, houve uma diminuição dos casos de bullying, de indisciplina e de confronto físico.

O relatório de Acompanhamento das Recomendações para o Uso de Smartphones nas Escolas revela também que a socialização nos intervalos aumentou, assim como a utilização das bibliotecas e a prática de atividade física nas escolas que seguiram as recomendações do Governo.

Segundo o documento, os mais de 800 diretores de agrupamentos de escolas que foram questionados referiram ter dificuldades na fiscalização e na implementação das normas, sobretudo quando existem diferentes níveis de ensino.

Fernando Alexandre, ministro da Educação, esclareceu que a proibição do uso do telemóvel vai aplicar-se a alunos que frequentem estabelecimentos de ensino públicos e privados.

Nós já anunciámos, está no programa eleitoral e no programa de Governo, que pretendemos instituir a proibição. O ano passado fizemos a recomendação da proibição, preparamos a proibição para o primeiro e para o segundo ciclo, independentemente da natureza da instituição, por isso, ao público e ao privado

Face a tais resultados, o Governo decidiu avançar no próximo ano letivo com a proibição do uso do telemóvel para os alunos do 1º e 2º ciclos.