Certificado do Registo Criminal: peça-o online, veja como é fácil

O Certificado do Registo Criminal reúne informação sobre os antecedentes criminais de cada cidadão, permitindo comprovar a sua existência ou confirmar que não existem. Descubra como solicitar este documento e qual o custo associado.

É fácil pedir online o Certificado do Registo Criminal

O Certificado do Registo Criminal é um documento oficial que reúne informação sobre os antecedentes criminais de uma pessoa ou empresa. Pode ser solicitado para fins pessoais ou para apresentar a entidades que o exijam.

Este certificado indica se existem condenações registadas, incluindo decisões de tribunais portugueses e estrangeiros, bem como, no caso de cidadãos da União Europeia, eventuais condenações no país de origem.

Como posso pedir o meu certificado do registo criminal?

a) Através do Portal Registo Criminal Online (só para cidadãos portugueses), autenticando-se com o seu cartão de cidadão português (com o código de autenticação e leitor de cartões), ou com a Chave Móvel Digital (CMD).

Note que na sua CMD tem de ter o nome exatamente igual ao que consta no cartão de cidadão/BI (caso contrario não conseguirá aceder ao certificado do registo criminal).

O pagamento da taxa devida poderá ser efetuado por Referência Multibanco ou por Cartão de Crédito (não é possível o pagamento por transferência bancária).

O certificado será disponibilizado no Portal logo que emitido (em "Os Meus Pedidos", mediante prévia autenticação). Tenha em atenção que o documento não é enviado por email.

b) Pessoalmente (pessoa de qualquer nacionalidade), com documento de identificação válido (cartão de cidadão, passaporte, título de residência) em qualquer dos postos de atendimento onde é possível a emissão de certificados:

É aconselhável o agendamento prévio.

Pela emissão do certificado do registo criminal é devida uma taxa de 5 euros.

São gratuitos os certificados para:

concessão de medalha militar/medalhas comemorativas

estatuto de igualdade de direitos

prestação de serviço efetivo nas Forças Armadas.