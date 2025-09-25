Trump aprova compra do TikTok através de ordem executiva

O Presidente Donald Trump assinou, esta quinta-feira, uma ordem executiva aprovando uma proposta que permitirá manter a TikTok a operar nos Estados Unidos.

Trump quer TikTok "norte-americano"

De acordo com os termos do acordo, que ainda necessitam da aprovação da China, uma nova empresa conjunta ficará responsável pelo negócio da TikTok no país, enquanto a ByteDance deterá menos de 20% das ações.

O Vice-Presidente JD Vance afirmou que a transação avalia o negócio em 14 mil milhões de dólares, embora não tenha sido indicado qualquer preço de compra.

O acordo cumpre os requisitos de uma lei de segurança nacional que obriga a ByteDance, sediada na China, a vender as operações da TikTok nos EUA ou enfrentar uma proibição efetiva no país, segundo a ordem executiva.

Falta a China assinar esta transação. Será que vai assinar?

Segundo a CNBC, a Oracle, a Silver Lake e o fundo de investimento MGX, sediado em Abu Dhabi, serão os principais investidores na operação norte-americana da TikTok, controlando cerca de 45% da entidade. Os investidores atuais da ByteDance, juntamente com novos acionistas, ficarão com 35%.

Nenhum representante da ByteDance esteve presente na assinatura e a empresa não reconheceu que esteja em curso qualquer transação. Também não foi mencionado preço de compra, nem há indicações de que o governo chinês tenha alterado leis necessárias para viabilizar o acordo.

Trump afirmou que o Presidente chinês, Xi Jinping, deu luz verde ao negócio. Vance acrescentou que Pequim ofereceu alguma resistência antes do entendimento final.

De acordo com fontes citadas pela CNBC, a Oracle ficará encarregue das operações de segurança da aplicação e continuará a fornecer serviços de computação em nuvem à nova entidade da TikTok nos EUA.

Trump sublinhou que o CEO da Oracle, Larry Ellison, faz parte do grupo de investidores e que a empresa tem “um papel muito importante” no processo.

É propriedade de americanos, e de americanos muito sofisticados. Isto vai ser totalmente operado por americanos.

Declarou Trump na assinatura.

ByteDance parece não ter sido tida... nem achada!

Investidores da ByteDance como a General Atlantic, a Susquehanna e a Sequoia deverão também contribuir com capital para a nova empresa TikTok U.S., avançaram as mesmas fontes.

A ByteDance foi avaliada em 330 mil milhões de dólares no mês passado, enquanto analistas estimam que as operações da TikTok nos EUA possam valer entre 30 e 35 mil milhões.

O acordo não prevê que o governo federal assuma participação acionista nem uma chamada golden share nas operações norte-americanas da TikTok, noticiou a CNBC.

Trump disse no fim de semana que o magnata dos média conservadores Rupert Murdoch e o seu filho Lachlan Murdoch poderão estar envolvidos no negócio, a par de Larry Ellison e do CEO da Dell Technologies, Michael Dell.

Na semana passada, o Presidente assinou ainda uma ordem executiva que estendeu o prazo para a ByteDance alienar as operações da TikTok nos EUA, sob pena de aplicação da lei de segurança nacional originalmente assinada pelo ex-Presidente Joe Biden.

A ordem impede o Departamento de Justiça de aplicar medidas que poderiam penalizar operadores de lojas de aplicações, como a Apple e a Google, bem como fornecedores de internet que prestem serviços às operações da TikTok nos EUA.