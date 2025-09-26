Instagram continua a crescer e atinge a meta dos 3 mil milhões de utilizadores

Ainda que não seja a rede social mais usada na Internet, o Instagram está numa posição invejável. Esta rede social atrai cada vez mais utilizadores, que querem ali publicar as suas fotografias ou os seus vídeos. Esta rede mostra agora uma marca único atingido, ao garantir 3 mil milhões de utilizadores mensais.

3 mil milhões de utilizadores nesta rede social

Após quase 15 anos, o Instagram atingiu um novo marco. Mark Zuckerberg anunciou numa publicação no Threads que a aplicação de redes sociais atingiu os 3 mil milhões de utilizadores mensais. Em 2022, a plataforma contava com 2 mil milhões de utilizadores mensais.

A Meta, proprietária do Instagram, não é conhecida por partilhar regularmente os números de utilizadores mensais ou diários da sua família de aplicações. Com base nas informações existentes, sabia-se que o Facebook atingiu os 2 mil milhões de utilizadores diários em 2023, e o WhatsApp atingiu os 2 mil milhões de utilizadores mensais em 2020. No último trimestre, a empresa registou 3,48 mil milhões de utilizadores ativos diários no Facebook, WhatsApp e Messenger.

A Meta divulgou os números atualizados, uma vez que supostamente planeia mudanças significativas no Instagram. Segundo a Bloomberg, a Meta tornará em breve o Reels uma parte mais proeminente da aplicação. O executivo do Instagram, Adam Mosseri, disse à publicação que os utilizadores vão ver uma barra de navegação redesenhada que “destacará as mensagens privadas e o Reels”.

Instagram continua a crescer de forma única para a Meta

A empresa também testará os Reels como feed padrão da aplicação na Coreia do Sul e na Índia. Segundo a empresa, a recém-anunciada aplicação do Instagram para iPad torna os Reels o feed padrão para “refletir como as pessoas usam ecrãs maiores hoje em dia”.

Parece uma coincidência interessante que estas mudanças coincidam com o governo dos EUA a aproximar-se de um acordo que colocaria, em grande parte, a versão americana do TikTok nas mãos de investidores americanos. Apesar de mais de um ano de incerteza em torno do futuro da aplicação nos EUA, o TikTok continua a ser um forte concorrente do Meta e do Instagram.

Ainda assim, é um momento importante para o Instagram e para a Meta. Esta sua rede social parece de boa saúde e a crescer de forma sustentada, caminhando para se tornar uma das mais usadas e a opção para muitos doa que agora estão a chegar a este espaço na Internet.