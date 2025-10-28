X vai matar o domínio twitter.com e utilizadores arriscam-se a perder as suas contas

A compra do Twitter por Elon Musk levou a muitas mudanças neste rede social, que culminaram com a mudança de nome. Este aparente fim do Twitter vai agora tomar uma forma mais real, com o fim do seu domínio twitter.com. O pior é que quem não fizer uma alteração arrisca-se a perder a sua conta.

X vai matar o domínio twitter.com

O X, antes conhecido como Twitter anunciou que vai desativar permanentemente o domínio twitter.com. O anúncio foi feito através da conta oficial de segurança X, definindo o prazo final para 10 de novembro. Os utilizadores que utilizem chaves de segurança físicas ou palavras-passe para proteger as suas contas terão de voltar a registar esses dispositivos antes dessa data, sob pena de perderem o acesso.

A mensagem inicial não oferecia nenhuma explicação, o que gerou alarme entre os utilizadores mais técnicos. A empresa teve de esclarecer horas depois que não havia nenhum problema de segurança associado a esta alteração. Simplificando, as chaves estão atualmente ligadas ao domínio twitter.com e precisam de ser associadas ao x.com para remover o domínio antigo dos sistemas.

A alteração afeta apenas os Yubikeys e as chaves de acesso e não outros métodos de verificação em dois passos. Mas aqui está o problema, pois remover o twitter.com pode interromper milhares de serviços e aplicações que utilizam este domínio há anos para autenticação OAuth, integrações de API ou redirecionamentos simples. Os programadores, empresas e serviços de terceiros têm duas semanas para atualizar tudo.

Contas do Twitter podem perder-se

O curioso é que o próprio sistema automatizado do X já causa problemas. A plataforma substitui o twitter.com pelo x.com nos tweets, pelo que até as contas oficiais publicam links partidos. Se isto acontece com as suas próprias publicações, é simples imaginar o que pode acontecer com o resto da Internet no dia 10 de novembro.

Esta não é a primeira vez que X toma tais decisões. O bloqueio de links do Signal em fevereiro, ou a mudança nos termos de formação de IA em todo o conteúdo em outubro do ano passado, são exemplos recentes. Também modificou a funcionalidade de bloqueio para os utilizadores bloqueados poderem ver as suas publicações públicas.

Para os utilizadores comuns que não utilizam chaves de segurança físicas, isto não mudará nada. Mas para aqueles que dependem de serviços que utilizam o twitter.com no seu código, o dia 10 de novembro pode ser um dia difícil. A empresa aposta numa mudança rápida e permanente, removendo todos os vestígios do antigo nome da sua infraestrutura técnica.