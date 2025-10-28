X vai matar o domínio twitter.com e utilizadores arriscam-se a perder as suas contas
A compra do Twitter por Elon Musk levou a muitas mudanças neste rede social, que culminaram com a mudança de nome. Este aparente fim do Twitter vai agora tomar uma forma mais real, com o fim do seu domínio twitter.com. O pior é que quem não fizer uma alteração arrisca-se a perder a sua conta.
X vai matar o domínio twitter.com
O X, antes conhecido como Twitter anunciou que vai desativar permanentemente o domínio twitter.com. O anúncio foi feito através da conta oficial de segurança X, definindo o prazo final para 10 de novembro. Os utilizadores que utilizem chaves de segurança físicas ou palavras-passe para proteger as suas contas terão de voltar a registar esses dispositivos antes dessa data, sob pena de perderem o acesso.
A mensagem inicial não oferecia nenhuma explicação, o que gerou alarme entre os utilizadores mais técnicos. A empresa teve de esclarecer horas depois que não havia nenhum problema de segurança associado a esta alteração. Simplificando, as chaves estão atualmente ligadas ao domínio twitter.com e precisam de ser associadas ao x.com para remover o domínio antigo dos sistemas.
By November 10, we’re asking all accounts that use a security key as their two factor authentication (2FA) method to re-enroll their key to continue accessing X. You can re-enroll your existing security key, or enroll a new one.
A reminder: if you enroll a new security key, any…
— Safety (@Safety) October 24, 2025
A alteração afeta apenas os Yubikeys e as chaves de acesso e não outros métodos de verificação em dois passos. Mas aqui está o problema, pois remover o twitter.com pode interromper milhares de serviços e aplicações que utilizam este domínio há anos para autenticação OAuth, integrações de API ou redirecionamentos simples. Os programadores, empresas e serviços de terceiros têm duas semanas para atualizar tudo.
Contas do Twitter podem perder-se
O curioso é que o próprio sistema automatizado do X já causa problemas. A plataforma substitui o twitter.com pelo x.com nos tweets, pelo que até as contas oficiais publicam links partidos. Se isto acontece com as suas próprias publicações, é simples imaginar o que pode acontecer com o resto da Internet no dia 10 de novembro.
To clarify: this change is not related to any security concern, and only impacts Yubikeys and passkeys - not other 2FA methods (such as authenticator apps). Security keys enrolled as a 2FA method are currently tied to the twitter[.]com domain. Re-enrolling your security key will… https://t.co/PlXOTnNXPM
— Safety (@Safety) October 26, 2025
Esta não é a primeira vez que X toma tais decisões. O bloqueio de links do Signal em fevereiro, ou a mudança nos termos de formação de IA em todo o conteúdo em outubro do ano passado, são exemplos recentes. Também modificou a funcionalidade de bloqueio para os utilizadores bloqueados poderem ver as suas publicações públicas.
Para os utilizadores comuns que não utilizam chaves de segurança físicas, isto não mudará nada. Mas para aqueles que dependem de serviços que utilizam o twitter.com no seu código, o dia 10 de novembro pode ser um dia difícil. A empresa aposta numa mudança rápida e permanente, removendo todos os vestígios do antigo nome da sua infraestrutura técnica.
Matem mas é isso logo de vez…não faz falta a ninguém…
Não faz falta a quem controla a narrativa, pois lá não o pode fazer e a malta vê as verdades como elas são…
Fechem este aterro a céu aberto