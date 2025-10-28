É hora de atualizar o seu Xiaomi? O HyperOS 3 foi lançado globalmente!
O HyperOS 3 tem sido uma promessa da Xiaomi para todos os utilizadores. Esta atualização, baseada no Android 16, já pode ser usada na China e todos esperavam que fosse lançada de forma global. Esse momento acontece agora, com o HyperOS 3 a começar a ser disponibilizado. É hora de atualizar o seu Xiaomi, agora que o HyperOS 3 foi lançado globalmente!
A Xiaomi iniciou oficialmente a distribuição global da sua mais recente interface baseada no Android 16, o HyperOS 3. Esta grande atualização, que promete "design mais limpo, melhor desempenho e integração mais estreita entre dispositivos em todo o ecossistema", está a ser lançada primeiro nos modelos Xiaomi 15T e 15T Pro. Veja os detalhes.
A Xiaomi confirmou, através da sua conta oficial no X (antigo Twitter), que estes modelos de gama média e alta serão os primeiros a receber o mais recente sistema operativo. Numa iniciativa interessante, a série 15T, de gama média, será a primeira a receber o novo sistema operativo, em vez dos modelos Xiaomi 15 e 15 Ultra, equipados com o chipset Snapdragon 8 Elite.
📢 The stable #XiaomiHyperOS3 is here, and the phased global rollout has begun!
The Xiaomi 15T Series is in the first wave of devices to receive this update. We're working hard to bring it to more users and models soon. For the complete upgrade schedule, please visit Xiaomi… pic.twitter.com/a4POCI4UcK
— Xiaomi HyperOS (@XiaomiHyperOS_) October 25, 2025
O 15T Pro, equipado com o processador Dimensity 9400+, irá liderar eficazmente o primeiro grupo de testes desta plataforma avançada no mercado global. As versões iniciais estão disponíveis como atualizações OTA (over-the-air), OS3.0.3.0.WOEEUXM para o 15T e OS3.0.4.0.WOSEUXM para o 15T Pro, e incluem o patch de segurança de outubro.
Hora de atualizar o smartphone Xiaomi
A distribuição está a iniciar-se na Europa, com previsão de chegada a outras regiões em breve. Os utilizadores podem verificar a atualização em Definições > Acerca do Telefone > Atualização do Sistema. A Xiaomi delineou um cronograma de implementação faseado para o HyperOS 3. Os flagships Xiaomi 15 e 15 Ultra, bem como as séries Redmi Note 14 e Poco F7/X7, receberão a atualização em novembro.
O Xiaomi 14, o Poco F6 e outros modelos de 2024 receberão a atualização no final de novembro e início de dezembro. O HyperOS 3 apresenta uma série de inovações que irão enriquecer a experiência do utilizador. Um novo menu rápido, o "Hyper Island", foi introduzido para media, navegação e notificações.
Esta funcionalidade, que oferece uma central de notificações dinâmica, visa aumentar a funcionalidade. São prometidas uma menor carga da CPU e tempos de arranque de aplicações mais rápidos. As funcionalidades avançadas de sincronização e conectividade entre dispositivos estão disponíveis em telefones, tablets e wearables.