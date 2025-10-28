É hora de atualizar o seu Xiaomi? O HyperOS 3 foi lançado globalmente!

O HyperOS 3 tem sido uma promessa da Xiaomi para todos os utilizadores. Esta atualização, baseada no Android 16, já pode ser usada na China e todos esperavam que fosse lançada de forma global. Esse momento acontece agora, com o HyperOS 3 a começar a ser disponibilizado. É hora de atualizar o seu Xiaomi, agora que o HyperOS 3 foi lançado globalmente!

HyperOS 3 foi lançado globalmente

A Xiaomi iniciou oficialmente a distribuição global da sua mais recente interface baseada no Android 16, o HyperOS 3. Esta grande atualização, que promete "design mais limpo, melhor desempenho e integração mais estreita entre dispositivos em todo o ecossistema", está a ser lançada primeiro nos modelos Xiaomi 15T e 15T Pro. Veja os detalhes.

A Xiaomi confirmou, através da sua conta oficial no X (antigo Twitter), que estes modelos de gama média e alta serão os primeiros a receber o mais recente sistema operativo. Numa iniciativa interessante, a série 15T, de gama média, será a primeira a receber o novo sistema operativo, em vez dos modelos Xiaomi 15 e 15 Ultra, equipados com o chipset Snapdragon 8 Elite.

O 15T Pro, equipado com o processador Dimensity 9400+, irá liderar eficazmente o primeiro grupo de testes desta plataforma avançada no mercado global. As versões iniciais estão disponíveis como atualizações OTA (over-the-air), OS3.0.3.0.WOEEUXM para o 15T e OS3.0.4.0.WOSEUXM para o 15T Pro, e incluem o patch de segurança de outubro.

Hora de atualizar o smartphone Xiaomi

A distribuição está a iniciar-se na Europa, com previsão de chegada a outras regiões em breve. Os utilizadores podem verificar a atualização em Definições > Acerca do Telefone > Atualização do Sistema. A Xiaomi delineou um cronograma de implementação faseado para o HyperOS 3. Os flagships Xiaomi 15 e 15 Ultra, bem como as séries Redmi Note 14 e Poco F7/X7, receberão a atualização em novembro.

O Xiaomi 14, o Poco F6 e outros modelos de 2024 receberão a atualização no final de novembro e início de dezembro. O HyperOS 3 apresenta uma série de inovações que irão enriquecer a experiência do utilizador. Um novo menu rápido, o "Hyper Island", foi introduzido para media, navegação e notificações.

Esta funcionalidade, que oferece uma central de notificações dinâmica, visa aumentar a funcionalidade. São prometidas uma menor carga da CPU e tempos de arranque de aplicações mais rápidos. As funcionalidades avançadas de sincronização e conectividade entre dispositivos estão disponíveis em telefones, tablets e wearables.