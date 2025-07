Utilizadores Android já podem editar mensagens enviadas para o iPhone, mas com uma limitação

A presença do RCS nos smartphones tem sido uma luta importante da Google. A Apple só há pouco aderiu a este protocolo e tem apresentado novidades a um ritmo mais lento. Agora, a Google introduziu a opção de editar as mensagens enviadas do Android para o iPhone. Mas há uma limitação importante que todos devem conhecer.

Android já pode editar mensagens enviadas para iPhone

Hoje, mais de 1 bilião de mensagens são enviadas diariamente através do Rich Communication Services (RCS), o padrão que chegou ao iPhone com o iOS 18, graças à insistência da Google. Entre as novidades do RCS, está a possibilidade de editar mensagens já enviadas, uma função muito aguardada por todo o tipo de utilizadores.

Basicamente, quando a funcionalidade estiver disponível, um novo ícone de lápis aparecerá ao lado das mensagens enviadas. Editar uma mensagem no Android é simples: basta premir e manter premida a mensagem enviada, selecionar o ícone de edição, editar o texto e reenviá-la. Esta opção só está disponível durante os primeiros 15 minutos após o envio da mensagem.

A má notícia é que quando a mensagem editada chega ao iPhone, em vez de atualizar o texto original, o iPhone recebe uma nova mensagem com o texto corrigido, precedido por um asterisco indicando que o conteúdo foi modificado. E, claro, isto contrasta com a experiência nos dispositivos Android, onde a edição atualiza a mensagem original e exibe o rótulo “Editado”.

Há uma limitação importante que todos devem conhecer

Esta diferença deve-se ao facto de a implementação inicial do RCS no iOS 18 se basear numa versão mais antiga da norma, que não inclui um protocolo para edição de mensagens. Esta funcionalidade faz parte do perfil RCS 3.0, que a Google implementa atualmente.

Por enquanto, esta funcionalidade está em testes com um pequeno grupo de utilizadores. Para obter uma experiência consistente, a Apple terá de atualizar o seu software para suportar totalmente o novo perfil RCS.

Por enquanto, não se sabe quando é que esta atualização chegará, mas poderá vir a par da futura implementação da encriptação de ponta a ponta multiplataforma, uma melhoria com a qual tanto a Apple como a Google demonstraram algum compromisso.