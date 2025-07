Alemão vai dar a volta ao mundo num carro elétrico e este foi o modelo escolhido

Com um total de oito recordes no Guinness, o alemão Rainer Zietlow propôs-se a um novo desafio. A partir da fábrica da Volkswagen, em Hannover, na Alemanha, o aventureiro começou, no dia 1 de julho, uma volta ao mundo num carro elétrico.

Numa viagem que se prevê que demore oito meses a concluir, Rainer Zietlow, de 55 anos, natural de Mannheim, percorrerá um total de 75 países a bordo de um carro elétrico.

Especificamente, a aventura será vivida na carrinha elétrica ID. Buzz, fornecida pela Volkswagen, com a fábrica da empresa, em Hannover, na Alemanha, a servir de ponto de partida.

A bordo da carrinha, a viagem será feita sempre que houver estradas, sendo as únicas exceções as travessias de barco e as paragens para a alfândega.

Com a bateria de 86 kWh da ID. Buzz, podemos atingir uma autonomia de mais de 400 quilómetros com uma única carga, pelo que posso percorrer troços pouco movimentados.

Disse Rainer Zietlow, acrescentando que, até agora, viajou para mais de 110 países, tendo já chegado ao Qatar com o antecessor da ID. Buzz.

Além disso, esclareceu que "não sou motorista de uma empresa, conduzo por conta própria e sob a minha própria responsabilidade, mas com o apoio dos meus parceiros".

Uma vez que a ID. Buzz foi introduzida em países como a Indonésia, Austrália, Taiwan, Japão, Estados Unidos e Canadá, o fornecimento de peças, caso necessário, está garantido.

Com o apoio de empresas como a energética Elli, a fabricante de pneus Giti e a própria Volkswagen, o objetivo do alemão Zietlow passará por bater o recorde mundial de países visitados numa única viagem com um carro elétrico.

A ID. Buzz para a viagem corresponde à versão de produção, mas está equipada com um carregador de bordo adicional, que permite receber corrente alternada de alta tensão e convertê-la em corrente contínua, sempre que não exista carregamento rápido disponível ou quando o padrão de carregamento DC seja diferente.