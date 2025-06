Que modelos estará a BYD a preparar para a Europa?

A crescer globalmente, a BYD parece estar a preparar-se para introduzir mais opções no catálogo ocidental. Depois do Dolphin Surf e o Atto 2, apresentados este ano, é possível que outros veículos sejam lançados nos vários países europeus, indo a oferta além dos modelos totalmente elétricos.

Este ano, a BYD reforçou-se na Europa, com a chegada de dois dos seus modelos a vários países. Falamos do Dolphin Surf e Atto 2, dois carros elétricos do segmento B, que fomos conhecer.

Além destes, a sua gama é composta pelos Dolphin, Atto 3, Seal, Seal U, Seal U DM-i, Sealion 7, Han e Tang. A estes juntou-se, recentemente, o Seal 5 DM-i, à venda na Polónia e na Eslováquia.

O BYD Seal 5 DM-i é uma berlina híbrida plug-in low-cost de 4,78 metros de comprimento. Combina um motor de 1,5 litros com um propulsor elétrico, com potência total de 212 cv.

Embora a autonomia em modo zero emissões ainda não tenha sido revelada, sabe-se que a bateria LFP (lítio-ferrofosfato) tem 18,3 kWh de capacidade e o alcance total anunciado é de 1050 km, com um consumo homologado de 3,9 litros/100 km.

BYD alarga catálogo europeu

Em entrevista à Auto Express, no lançamento do Dolphin Surf no Reino Unido, o chefe de vendas e marketing da BYD para esse mercado, Steve Beattie, partilhou novidades: seis novos modelos até ao final de 2026.

Apesar de a previsão dizer respeito ao mercado britânico, é possível que os modelos cheguem, também, a outros países.

Na categoria de híbridos plug-in, a BYD deverá lançar o Seal 6 DM-i nas versões berlina e familiar, com características mais premium.

Além disso, confirmou que o Atto 2 contará com uma variante híbrida plug-in DM-i. Contudo, é provável que chegue apenas em 2026.

Considerando as reformulações do Dolphin e do Seal, já à venda na China há alguns meses, podemos recebê-las, em breve, na Europa.

Uma vez que a carroçaria se encaixa nos gostos do público europeu, este poderá receber o BYD Seal 06 GT, bem como os emblemáticos Han L e Tang L.

Entretanto, a marca premium da BYD, a Denza, estrear-se-á na Europa no final deste ano.