Apple lançou o iOS 26 beta 2

Tal como estava planeado, a Apple está a disponibilizar aos programadores a versão beta 2 dos novos sistemas operativos. Acima de tudo, esta versão do iOS 26 beta 2 traz a correção de vários bugs e um refinar da utilização. Mas... haverá novas funcionalidades?

A Apple disponibilizou a beta 2 do iOS 26, substituindo a beta 1, lançada a 9 de junho (com uma compilação revista para os iPhones 15 e 16 no dia 13).

Esta nova versão de pré-lançamento está agora acessível para programadores registados no programa de testes. A Apple deverá alargar o período de testes públicos já em julho, quando introduzir o iOS 26 no canal de betas abertas.

O que traz o iOS 26

O iOS 26 sucede ao iOS 18, mas marca uma mudança significativa: todas as plataformas da Apple passam agora a usar a mesma numeração, correspondente ao ano. Assim, iOS, iPadOS, macOS, watchOS, visionOS e tvOS alinham-se na versão 26 (em vez de 19, 16, 12, 3 e 19, respetivamente).

Visualmente, o iOS 26 introduz uma nova linguagem de design centrada num efeito chamado “Liquid Glass”. Este conceito inclui barras de separadores com aspeto vítreo e um tema de ícones translúcido opcional.

O sistema exibe agora efeitos de luz e cor que se distorcem e fluem por trás dos elementos da interface.

Além do novo visual, o iOS 26 integra várias novas funcionalidades e melhorias que detalhámos no site. Consulte o resumo oficial da Apple [aqui].

Novidades na beta 2

Mantemos uma lista em constante atualização com todas as alterações identificadas. Em breve, destacaremos as diferenças mais relevantes entre a beta 1 e a beta 2 do iOS 26. Entretanto, vamos explorar a nova versão nos nossos dispositivos de teste.

Se der conta de algo, envie-nos um e-mail para geral@pplware.com.

