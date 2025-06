iOS 26 beta 1 já está disponível… e está fantástico!

A Apple disponibilizou ontem no final da keynote o download da beta 1 (build 23A5260n) do iOS 26 para iPhone, assim como as novas versões para iPad, Apple Watch, Mac e Apple TV.

Aproveite o feriado para testar, se estiver elegível para esta versão para developers, o iOS 26. Caso não consiga, poderá esperar pela versão beta pública que chegará em julho.

As novidades podem ser consultadas neste artigo.

Disponibilidade da beta 1 do iOS 26

Tal como em anos anteriores, não é necessariamente aconselhável instalar uma versão beta no iPhone ou iPad principal. É preferível usar um dispositivo secundário, caso tenha um.

Isto deve-se ao facto de as primeiras versões beta geralmente conterem alguns bugs, especialmente quando se trata de uma grande atualização como esta.

Seria inconveniente que o seu iPhone principal tivesse problemas. Em caso de complicações, poderá ser necessário fazer uma reposição completa — o que está longe de ser agradável.

iPhones compatíveis

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2.ª geração e mais recentes)

iPads compatíveis

iPad Pro (M4)

iPad Pro de 12,9 polegadas (3.ª geração e mais recentes)

iPad Pro de 11 polegadas (1.ª geração e mais recentes)

iPad Air (M3)

iPad Air (M2)

iPad Air (3.ª geração e mais recentes)

iPad (A16)

iPad (8.ª geração e mais recentes)

iPad mini (A17 Pro)

iPad mini (5.ª geração e mais recentes)

Como instalar a beta do iOS 26

Oficialmente, a beta do iOS 26 está, para já, reservada a programadores. No entanto, qualquer pessoa pode testá-la. Basta pegar no iPhone ou iPad e ir a Definições > Geral > Atualização de software > Atualização beta.

Aqui, selecione a opção iOS 26 Developer Beta. Volte atrás, e a beta 1 do iOS 26 deverá aparecer. Depois é só iniciar o download.

Se a opção não aparecer, aceda a developer.apple.com com a sua conta Apple e registe-se como programador gratuito. Depois, siga os passos indicados acima.