Como fazer o ecrã do iPhone piscar para chamadas e mensagens no iOS 26

Sabe que o seu iPhone pode piscar o ecrã quando recebe uma chamada, uma mensagem de texto ou uma notificação de uma aplicação? Venha ver como se faz.

Fazer o ecrã do iPhone alertar para chamadas e mensagens

O iOS suporta, há vários anos, o piscar do LED traseiro para novos alertas. Esta funcionalidade é útil para pessoas surdas ou com dificuldades auditivas, pois torna as novas notificações visíveis através de um sinal visual evidente.

O piscar do LED também ajuda a perceber a chegada de um alerta no escuro, quando o telefone está em modo silencioso e colocado com o ecrã virado para baixo.

O iOS 26.2 vem reforçar esta opção e permite agora fazer com que o ecrã do iPhone ou iPad pisque uma vez sempre que recebe uma nova notificação. Este efeito é particularmente visível quando o iPhone está sem uso e com o ecrã do iPhone permanece ligado desativado.

Quando o iPhone está desbloqueado e a ser utilizado, este piscar traduz-se essencialmente num aumento momentâneo do brilho do ecrã para o máximo, regressando depois ao normal.

Note que uma funcionalidade semelhante existe há muito tempo no macOS, onde o ecrã do Mac pisca para alertas sonoros do sistema.

Fazer o ecrã do iPhone ou iPad piscar para novas notificações:

Atualize o seu dispositivo para o iOS 26.2 ou iPadOS 26.2, ou uma versão posterior. Abra a aplicação Definições e vá a Acessibilidade -> Áudio e visual. Toque em Avisos por intermitência para alertas, na parte inferior. Ative a opção Avisos por intermitência, selecione Ecrã e confirme que a opção Flash no modo sem som está ativada.

Eis mais detalhes sobre as opções disponíveis:

Intermitência LED : apenas a luz da câmara traseira irá piscar.

: apenas a luz da câmara traseira irá piscar. Ecrã : apenas o ecrã irá piscar quando houver alertas.

: apenas o ecrã irá piscar quando houver alertas. Ambos : o LED e o ecrã irão piscar, mas de formas diferentes, conforme explicado abaixo.

: o LED e o ecrã irão piscar, mas de formas diferentes, conforme explicado abaixo. Flash quanto Desbloqueado : utiliza o piscar de alertas mesmo quando o dispositivo está desbloqueado e em uso.

: utiliza o piscar de alertas mesmo quando o dispositivo está desbloqueado e em uso. Flash no modo sem som: controla se os alertas visuais são mostrados quando o iPhone ou iPad está em modo silencioso. Deve manter esta opção ativa para que o flash funcione.

A partir deste momento, o ecrã do iPhone ou iPad irá piscar para chamadas recebidas, mensagens e notificações de aplicações. Se configurar tanto o LED como o ecrã para piscar, o LED irá piscar várias vezes para novas notificações e chamadas, enquanto o ecrã piscará apenas uma vez.

Se considerar que esta funcionalidade não é útil ou se notar que está a afetar negativamente a autonomia da bateria, volte às definições de acessibilidade e desative-a.