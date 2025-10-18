Como assim? iPhone 17 laranja está a ficar cor de rosa?

A nova cor Cosmic Orange do iPhone 17 Pro pode estar a sofrer uma alteração, pelo menos é o que se afirma na internet, após se notar que partes metálicas do telemóvel estão a ficar "rosadas".

Especialistas referem que fenómeno no iPhone pode dever-se a oxidação superficial

O mais recente modelo da Apple, o iPhone 17 Pro na cor Cosmic Orange, está no centro de uma curiosa polémica. Um utilizador partilhou nas redes sociais imagens que mostram o telemóvel a apresentar uma tonalidade rosa metálico nas bordas, algo que, segundo afirma, surgiu após algumas semanas de uso normal.

A publicação, feita no Reddit pelo utilizador DakAttack316, mostra um iPhone 17 Pro Max em que a cor das laterais metálicas parece ter mudado de laranja para rosa. A parte traseira, em vidro fosco, mantém-se inalterada, o que indica que a mudança afeta apenas o metal.

Não usei capas, nem produtos de limpeza. Simplesmente começou a ficar rosa

afirmou o autor da publicação, que garante não ter editado as imagens

Apesar da atenção gerada online, o caso parece ser isolado. Não há, para já, outros relatos idênticos de proprietários do modelo na mesma cor. Ainda assim, a possibilidade de uma alteração química no acabamento está a levantar dúvidas entre utilizadores e especialistas.

De acordo com técnicos de reparação e especialistas em materiais, a alteração pode dever-se a um fenómeno de oxidação superficial.