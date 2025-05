iPhone 17 Pro Max… aparece num vídeo e mostra linhas elegantes

Claro que até à data de apresentação do novo iPhone pela mão da Apple, tudo não passa de rumores, hipotéticas fugas de informação que desesperam a própria empresa da maça. Num vídeo, um leaker mostra o elegante iPhone 17 Pro Max. Ao contrário do Air, este iPhone 17 tem mais corpo!

iPhone 17 Pro Max mais grosso e pesado

A linha iPhone 17 da Apple será anunciada neste outono, e um novo vídeo prático acaba de mostrar com clareza o modelo iPhone 17 Pro Max, mais corpulento e pesado.

Quando a Apple apresentar os novos iPhones em setembro, grande parte da atenção estará voltada para o ultrafino iPhone 17 Air.

O 17 Air substituirá o modelo Plus na gama da Apple. Será também o iPhone mais fino de sempre, com apenas 5,6 mm de espessura.

Contudo, enquanto o 17 Air segue a tendência da leveza, a Apple aposta na direção oposta com outro modelo. O iPhone 17 Pro Max será ainda mais espesso e pesado que o modelo anterior.

Eis a diferença em números:

iPhone 16 Pro Max: 8,25 mm de espessura

iPhone 17 Pro Max: 8,725 mm de espessura

Para comparação, o iPhone 17 Air terá apenas 5,6 mm.

Hoje, um novo vídeo publicado na rede X por Majin Bu oferece um bom vislumbre de um modelo fictício baseado nas dimensões divulgadas do 17 Pro Max.

Será mesmo o novo iPhone Pro Max de 2025?

O curto vídeo de 33 segundos mostra o modelo mais espesso de vários ângulos. Quando surgiram os primeiros rumores sobre o aumento de espessura para albergar uma bateria maior, pareceu um sinal de que poderia haver um rebranding para “Ultra”.

Com o tempo, essa possibilidade parece menos provável. No entanto, se a Apple quiser lançar um modelo Ultra no futuro, este encaixa-se bem.

Apostar num design mais robusto e imponente é precisamente o que o Apple Watch Ultra faz com sucesso.

Portanto, a esta altura resta-nos seguir as pistas e esperar, com certeza, apresentação oficial para vermos se as fugas de informação, que tanto chateiam a Apple, são ou não verdadeiras.