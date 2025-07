iOS 26 poderá trazer pontuação de sono para o Apple Watch

O Apple Watch tem recebido várias novidades relacionadas com a saúde e bem-estar. Com o lançamento de versões beta do iOS 26, começam a aparecer indícios de que a Apple vai aprofundar mais a utilidade deste gadget para "vigiar" o nosso sono.

Para quem utiliza aplicações de terceiros no Apple Watch para monitorizar o sono, o conceito de “pontuação de sono” já será familiar, um índice que combina sinais como a variação do ritmo cardíaco e os estágios do sono, para indicar a qualidade e eficiência do descanso.

Embora o Apple Watch tenha ganho monitorização de sono nativa com o watchOS 7, esta métrica específica tem estado ausente. Mas isso pode estar prestes a mudar.

Uma funcionalidade popular poderá tornar-se nativa

Segundo informações, a app Saúde no iOS 26 inclui uma ilustração ainda não utilizada com o nome “Watch Focus Score” (possivelmente Ver Pontuação de Concentração), onde se vê um Apple Watch rodeado por ícones associados ao sono, como um despertador, uma cama e o símbolo clássico “zzz”.

Na imagem, o Apple Watch exibe três segmentos coloridos em forma de anel, com cores que correspondem à interface dos estágios do sono já existente. No centro, surge o número 84, possivelmente uma pontuação de sono, que geralmente varia entre 0 e 100.

A Apple ainda não confirmou nem anunciou esta funcionalidade, por isso não se sabe se será um sistema próprio ou se refletirá dados de apps externas.

Ainda assim, a empresa tem vindo a integrar mais indicadores de saúde baseados em índices, como as estimativas de ovulação na app de monitorização do ciclo, ou a app Sinais vitais, que agrega frequência cardíaca, respiração, temperatura e dados de sono numa única visualização.