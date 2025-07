Personalização já influencia 75% dos consumidores na escolha de marcas, revela estudo

A personalização deixou de ser uma tendência para se tornar decisiva na escolha do consumidor. Segundo o relatório Marketing Trends 2025, da Deloitte, 75% dos consumidores preferem comprar de marcas que oferecem experiências personalizadas, um reflexo claro das novas expectativas de quem compra.

Mas personalizar não é só uma questão de preferência. De acordo com a McKinsey, empresas que utilizam dados para adaptar a experiência do cliente conseguem aumentar as receitas em pelo menos 15%, provando que a personalização tem impacto direto nos resultados.

Em Portugal, onde quase 90% da população está online, esta exigência é ainda mais evidente. Para responder a esse novo perfil de consumidor, as marcas apostam cada vez mais em tecnologias de automação e Inteligência Artificial (IA).

A expectativa do consumidor moderno é clara: quer que as marcas conheçam as suas preferências e comuniquem no momento e canal certos.

Destaca Marcelo Caruana, chefe de marketing da E-goi, plataforma portuguesa de automação de marketing omnicanal com IA.

Hoje, tecnologias como IA generativa, que cria conteúdos adaptados a diferentes perfis, e IA preditiva, capaz de antecipar comportamentos e indicar produtos, canais e horários ideais, permitem uma personalização mais inteligente e eficaz.

Já é possível identificar não apenas quais produtos recomendar, mas também o melhor momento para entregar cada comunicação.

Completa Marcelo.

Num mercado cada vez mais competitivo e exigente, investir em personalização deixou de ser uma opção - tornou-se uma condição essencial para conquistar, fidelizar e crescer no digital.