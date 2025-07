iOS 26 resolve finalmente um dos problemas mais irritantes da app Mensagens

Com o iOS 26, a Apple resolveu uma das frustrações mais comuns no uso diário da aplicação Mensagens: já é possível selecionar apenas uma parte do texto de uma mensagem, sem ter de copiar todo o conteúdo da bolha.

iOS 26 beta 4 trouxe novidades à app Mensagens

A Apple lançou ontem o iOS 26 beta 4 e incluiu várias novidades, uma delas tem a ver com a aplicação de chamadas. Além dessa, há novidades na app Mensagens.

Até agora, ao tocar e manter pressionado sobre uma mensagem, surgia apenas a opção para copiar o texto completo, juntamente com as reações habituais.

Com o iOS 26, isso muda: no menu contextual aparece agora a nova opção “Selecionar”.

Esta função permite destacar com precisão apenas a parte do texto que realmente interessa, usando simples marcadores de seleção.

Está disponível tanto para mensagens SMS como iMessage, e é especialmente útil em situações em que uma única mensagem contém várias informações, como moradas, contactos ou recomendações.

Por exemplo, se recebermos uma mensagem longa com uma morada, um número de telefone e o nome de um restaurante, antes teríamos de copiar tudo e apagar manualmente o que não interessava. Agora, podemos selecionar apenas a morada e colá-la diretamente na app Mapas, poupando tempo e etapas desnecessárias.

Embora possa parecer uma mudança pequena, esta novidade representa um grande avanço em termos de comodidade. É um daqueles detalhes que melhoram verdadeiramente a experiência diária, sobretudo para quem utiliza a app Mensagens como principal meio de comunicação.