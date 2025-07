Huawei XMAGE Awards 2025: marca vai distinguir as 100 melhores fotografias do ano

Já estão abertas as inscrições para os Huawei XMAGE Awards 2025, uma competição anual que celebra a inspiração e a criatividade registadas através dos smartphones da marca e oferece aos fotógrafos uma plataforma para partilharem o seu trabalho e transmitirem o poder das imagens a um público mais vasto.

Desde 2017, os Huawei XMAGE Awards já atraíram quase cinco milhões de participações de 170 países e regiões, tornando-o um dos maiores e mais influentes concursos de fotografia móvel do mundo.

A tecnologia XMAGE da Huawei tem vindo a revolucionar o mundo da fotografia móvel, ao introduzir capacidades inovadoras como a telefoto, macro, noturna, instantânea, retrato, cor e videografia.

A série de smartphones Huawei Pura 80, apresentada recentemente no evento internacional no Dubai, continua este legado e surpreende com funcionalidades melhoradas pela XMAGE.

À luz da nova linha de produtos, os Huawei XMAGE Awards 2025 incluem as seguintes categorias:

Tão Perto e Tão Longe;

Noite;

Cor e Formas;

Faces;

Um Mundo Caloroso;

Laboratório Experimental;

Storyboard;

Ação.



[Vídeo original]

Relativamente à atribuição de prémios, os mil trabalhos mais notáveis serão identificados pelo painel de jurados, entre os quais 100 serão selecionados para receberem o título XMAGE 100, com três Fotógrafos do Ano.

O painel deste ano é composto por nove juízes, que abrangem um leque diversificado de contextos profissionais:

Florence Bourgeois, diretora da Paris Photo; Shoair Mavlian, diretor da The Photographers' Gallery; Liu Heung Shing, fotojornalista galardoado com o Prémio Pulitzer; Chen Xiaobo, editor principal da agência noticiosa Xinhua e investigador de imagem; Wang Chuan, professor e supervisor de doutoramento na Academia Central de Belas Artes e artista; Chen Jie, fotógrafo documental; Nichole Fernandez, socióloga visual; Fannie Escoulen, curadora de artes visuais; Li Changzhu, Chief Strategy Officer da Huawei Health Team.

Como participar nos Huawei XMAGE Awards 2025?

Para participar, os candidatos precisam apenas de ter um smartphone Huawei e submeter as imagens no site oficial da competição, no My Huawei, no Huawei Community ou no Instagram, identificando a conta oficial da marca - @huaweimobile.

O prazo das inscrições termina no dia 14 de setembro de 2025, às 17h00 de Portugal Continental.