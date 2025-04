Google Fotos lança novo recurso: atualizar fotografias para Ultra HDR depois de tiradas

Com smartphones mais potentes e câmaras verdadeiramente capazes, os utilizadores tornaram-se mais exigentes com as suas fotografias. Por sabê-lo, a Google está a lançar uma nova funcionalidade para a app Fotos, que permitirá atualizar as imagens captadas para Ultra HDR - sim, depois de as ter tirado.

O Google Fotos estará a trabalhar nesta opção de edição há algum tempo, tendo a imprensa detetado a funcionalidade, em setembro do ano passado. Na altura, o recurso não estava disponível e não era claro se a Google iria, de facto, implementá-lo.

Agora, o Android Authority foi informado de que o Google Fotos está a receber a capacidade de converter fotografias padrão em Ultra HDR, mesmo após serem tiradas.

Google Fotos entrega mais qualidade

Conforme partilhado, o utilizador do Telegram @greyishere avisou um colaborador do Assemble Debug relativamente à disponibilidade da opção Ultra HDR na aplicação Google Fotos (na versão 7.24.0.747539053).

Caso já tenha esta versão da aplicação Google Fotos instalada, mas não tenha acesso à funcionalidade, nada tema. Aparentemente, o recurso terá começado a aparecer apenas a alguns utilizadores.

De qualquer forma, quando chegar à sua aplicação, o recurso Ultra HDR deverá estar disponível no menu "Ajustar" do editor de fotografias. Eventualmente, será possível, também, ajustar a intensidade do Ultra HDR, por via de um controlo de deslize.

A diferença entre as imagens deverá ser percetível, caso esteja a utilizar um dispositivo com um ecrã HDR e um sistema operativo ou navegador que suporte o formato.

Vê esta nova funcionalidade como uma mais-valia para o Google Fotos?