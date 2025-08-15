Huawei Pura 80 Ultra redefine padrões e conquista trono da fotografia na DXOMARK

Há um novo rei no trono da fotografia nos smartphones. A Huawei regressa ao topo do ranking global de câmaras fotográficas neste mercado com o seu mais recente modelo, o Pura 80 Ultra. Atingiu 175 pontos nos testes da DXOMARK, menos de um mês após o lançamento da série. É hora de ver onde se destaca.

Huawei Pura 80 Ultra conquista trono

Segundo o relatório da avaliação, “o Huawei Pura 80 Ultra estabelece um novo padrão em imagem móvel, angariando o maior score da história da DXOMARK”. Com desempenho de topo em fotografia (180 pontos) e vídeo (166 pontos), o dispositivo supera todos os outros no mercado.

Impressiona pela versatilidade do conjunto ótico. Emprega um sensor principal de 50 MP com 1 polegada, sensor LOFIC para maior alcance dinâmico, e abertura variável entre f/1.6 e f/4. A câmara ultra grande-angular (40 MP, f/2.2) complementa essa base, enquanto o módulo telefoto utiliza uma solução dupla (83 mm com 50 MP, f/2.4, e 212 mm com 12,5 MP, f/3.6) que permite transições fluídas entre zoom normal e telefoto sem troca de sensor.

Smartphone no topo da fotografia na DXOMARK

A avaliação da DXOMARK destaca: “Excelente alcance dinâmico e exposição precisa”, com “renderização de cor em situações complexas”, resultando em “tons de pele naturais, mesmo em iluminação mista”. Nos testes em diversas condições — retrato, exterior, interior, pouca luz — o Pura 80 Ultra obteve pontuações máximas. A precisão do autofocus, controlo de ruído em cenários escuros e a estabilidade nos vídeos foram outros pontos salientes.

Na área de zoom, o desempenho manteve-se claro e detalhado mesmo em grandes ampliações graças ao módulo telefoto duplo, com cores e exposição consistentes. A avaliação ressalta ainda: “bokeh muito natural, com isolamento eficaz do sujeito”, realçando a qualidade em retratos.

No entanto, o relatório indica limitações pontuais: “instabilidades ocasionais de exposição e cor”, “texturas ligeiramente artificiais em condições de pouca luz”, bem como presença de artefactos como desvio de matiz, fantasmas e imperfeições na integridade da cena em vídeo. Apesar disso, é claro que há avanços no campo da fotografia.

Huawei continua a dar cartas nesta área essencial

Comparado com a concorrência, este smartphone “arrasou a concorrência para chegar ao primeiro lugar”, destacando o sistema de zoom inovador e as pontuações elevadas em foto (180) e vídeo (166). De forma direta, este dispositivo está no topo do ranking, com 175 pontos, está bem destacado acima dos concorrentes, como o OPPO Find X8 Ultra (169), o Vivo X200 Ultra (167) e o iPhone 16 Pro Max (161).

O Huawei Pura 80 Ultra emerge como o smartphone com melhor desempenho global de câmara no momento, segundo os testes mais rigorosos da DXOMARK. O conjunto de hardware avançado — sensor LOFIC, abertura variável, zoom duplo — aliado a processamento computacional refinado, entrega resultados equilibrados e impressionantes em fotografia e vídeo. Apesar de algumas limitações em situações extremas, o dispositivo estabelece um novo referencial no segmento da fotografia móvel.