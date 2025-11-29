Sim, deveria haver uma marca obrigatória em todas as imagens geradas por IA

Após chegar com uma força colossal aos dispositivos das massas, automatizando processos e facilitando a pesquisa na Internet, por exemplo, a Inteligência Artificial (IA) popularizou-se por gerar imagens e vídeos assustadoramente realistas, levantando, por vezes, problemas. Neste cenário, a larga maioria dos nossos leitores considera que deveria haver uma marca obrigatória em todas as imagens geradas pela tecnologia.

Deveria haver uma marca obrigatória em todas as imagens geradas por IA?

Fechada a última questão, importa perceber a opinião dos 1792 leitores, relativamente à marca obrigatória nas imagens geradas por IA.

Uma estrondosa maioria (1616 pessoas) votou que as imagens geradas com recurso à tecnologia deveriam, sim, ser sinalizadas com uma marca obrigatória.

Os restante 10%, ou 176, por sua vez, votaram que não, as imagens não deveriam ser marcadas como tendo sido geradas por IA.

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue o gráfico com os resultados desta questão.

Pode, também, ver as opiniões deixadas na secção de comentários do artigo onde foi colocada a questão.

Participe na nossa questão desta semana

Questão desta semana: Portugal devia exigir qualificações aos influencers que abordam temas como a saúde? Sim

Não Ver Resultados Loading ... Loading ...

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, para conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Assim, caso queiram ver algum tema votado nas nossas questões semanais, basta deixarem um comentário com o mesmo ou enviem para marisa.pinto@pplware.com.