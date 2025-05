xAI de Elon Musk introduz geração de PDF no seu chatbot Grok

A xAI, empresa de inteligência artificial (IA) liderada por Elon Musk, anunciou uma atualização significativa para o seu chatbot Grok. Esta novidade foca-se na capacidade de gerar documentos em formato PDF diretamente a partir de textos e URL, embora ainda em fase beta.

Grok expande funcionalidades com geração de PDF

A xAI implementou recentemente atualizações relevantes no Grok. A principal novidade reside na capacidade dos utilizadores gerarem, de forma simplificada, ficheiros PDF a partir de conteúdos textuais e endereços URL.

O chatbot de IA Grok já era conhecido pela sua aptidão na criação de textos para restaurantes, currículos, faturas e ementas. Com esta nova funcionalidade, os utilizadores podem agora converter essas informações geradas, ou outras, num ficheiro PDF.

É importante salientar, contudo, que esta ferramenta de criação de PDF do Grok foi disponibilizada numa fase beta, indicando que ainda se encontra em desenvolvimento e aperfeiçoamento.

Repercussão nos utilizadores

A reação da comunidade não se fez esperar. Um utilizador do X, Arno (@aarnogau), partilhou a sua experiência positiva numa publicação, onde menciona:

É de facto bastante interessante. Pode-se inserir URLs e o conteúdo é convertido para PDF. Funciona também com imagens.

Esta partilha ilustra o potencial prático da nova ferramenta. Este avanço da xAI surge num contexto de rápida evolução no setor da IA.

📝 Até à data de escrita do artigo, não conseguimos que o Grok gerasse um PDF, pelo que poderá não estar ainda disponível em todas as versões.

Recentemente, a Anthropic também anunciou novidades para o seu modelo Claude, com o lançamento das Integrations e de um Advanced mode que expande as suas capacidades de pesquisa, incluindo pesquisa na web e integração com o Google Workspaces, o que demonstra a crescente competição e inovação neste domínio.

