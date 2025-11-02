A Inteligência Artificial (IA) chegou com uma força descomunal aos nossos dispositivos, dificultando a tarefa de a compreender para uma boa parte dos utilizadores. Uma das áreas mais sensíveis, dentro desta tecnologia, é a capacidade que as ferramentas têm de gerar imagens e vídeos altamente realistas... Ora, deveria haver uma marca obrigatória em todas as imagens geradas por IA?

Deveria haver uma marca obrigatória em todas as imagens geradas por IA?

A criação de imagens com IA tornou-se uma das áreas mais fascinantes e, ao mesmo tempo, controversas da tecnologia. Aplicações baseadas em modelos de IA conseguem gerar retratos realistas, paisagens inexistentes ou obras de arte originais com apenas algumas palavras como prompt.

Esta capacidade surpreendente democratizou a criação de conteúdo visual, permitindo que qualquer pessoa produza imagens sofisticadas sem precisar de conhecimentos técnicos ou artísticos avançados, como era anteriormente.

Ao mesmo tempo, contudo, essa acessibilidade abre portas a usos menos éticos.

De facto, um problema claro é quando a linha entre o real e o artificial se tornam impercetíveis, sendo partilhadas e disseminadas imagens geradas por IA que correspondem a notícias falsas, que procuram manipular opiniões públicas ou difamar pessoas, por exemplo.

Com o crescimento da IA e a sua ampla utilização, a confiança naquilo que vemos está a ser posta à prova e, por isso, queremos saber: deveria haver uma marca obrigatória em todas as imagens geradas por IA?

Após responder à questão na sondagem em baixo, deixe-nos mais detalhes sobre a sua perspetiva na secção de comentários.

Participe na nossa questão desta semana

Deveria haver uma marca obrigatória em todas as imagens geradas por IA? Sim

Não Ver Resultados Loading ... Loading ...

Obrigado pela participação!

