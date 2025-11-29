O seu carro tem sistema ADAS? Saiba se o seu carro tem
Os carros estão hoje equipados com vários tipos de tecnologias que ajudam a uma condução mais segura, confortável e eficiente. Já ouviu falar em sistema ADAS?
Os ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), ou Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor, são tecnologias incorporadas nos automóveis para ajudar o condutor.
Estes sistemas utilizam câmaras, radares, sensores ultrassónicos e software inteligente para monitorizar o ambiente à volta do veículo e, quando necessário, alertar, corrigir ou até intervir automaticamente na condução.
Exemplos de sistemas ADAS mais comuns
- Travagem automática de emergência (AEB)
- trava o carro se detetar risco de colisão.
- Assistente de faixa (LKA/Lane Keep Assist)
- ajuda a manter o carro dentro da faixa.
- Cruise control adaptativo (ACC)
- ajusta automaticamente a velocidade para manter distância do veículo da frente.
- Deteção de ângulo morto (BSM)
- alerta para carros que não vê nos espelhos.
- Reconhecimento de sinais de trânsito
- identifica limites de velocidade e outras placas.
- Alerta de fadiga
- recomenda uma pausa se detetar sinais de cansaço no condutor.
Os ADAS reduzem o risco de acidentes, apoiam condutores menos experientes e tornam viagens longas mais confortáveis. Muitos destes sistemas já são obrigatórios em novos modelos vendidos na União Europeia.
Como saber se o seu carro tem ADAS?
- Verifique o manual do veículo.
- Procure avisos no painel como Lane Assist, AEB, ACC, etc.
- Observe se o carro tem câmaras no para-brisas, radares na grelha frontal ou sensores no para-choques.
- Consulte o concessionário ou oficina especializada.