Isenção de pagamento de portagens a partir da meia-noite: saiba onde
Devido à depressão Kristin, o Governo vai avançar com a Isenção do pagamento de portagens a partir da meia-noite em determinados locais. Saiba onde.
O Governo decidiu avançar com a isenção do pagamento de portagens durante uma semana nas zonas afetadas pela depressão Kristin. A medida entra em vigor a partir da meia-noite, conforme anunciou esta terça-feira o primeiro-ministro, Luís Montenegro, durante uma visita às áreas mais afetadas no distrito de Leiria.
Decisão do Governo abrange a A8, A17, A14 e A19
A decisão abrange troços das autoestradas A8, A17, A14 e A19, localizados em regiões onde o mau tempo provocou fortes constrangimentos à circulação rodoviária.
Segundo o chefe do Governo, o objetivo passa por facilitar a mobilidade das populações e das equipas de apoio, reduzindo os encargos para quem necessita de utilizar estas vias como alternativa às estradas condicionadas.
A isenção terá início à meia-noite e vigora por um período de sete dias, tendo sido anunciada por Luís Montenegro durante uma visita a uma empresa no concelho de Pombal.
De relembrar que a Brisa disse na passada segunda-feira estar "inteiramente disponível" para aplicar uma possível isenção de portagens nas zonas afetadas pelo mau tempo, caso seja decidida pelo Governo.
Esta foto do hangar da força aérea mostra bem o estado das forças armadas em Portugal, quer se dizer equipamento de milhões de euros e não tem um hangar reforçado em betão? E depois querem estes senhores (generais, etc.) os F35, enfim só idiotas.
Aquilo era o hangar de reparações… Os 9 F16, que estão operacionais, estavam nos hangares próprios (chamados Shelters).
Estes 4 estavam em reparações/manutenção. Para essa operação, não pode ter, paredes de 20cm, ou portões de 40 toneladas…
mais impressionante é quem comenta sem pensar e sem se informar
Lóle
Uma semana… LOL. Grande iniciativa, vai ajudar imensooo!!! Obrigadinho Sr. Luís Montenegro.
mas o estado de certeza que vai pagar à brisa, brisa essa que não teve problemas em arranjar geradores…
Mesmo. A Brisa lá ficaria sem cobrar por falta de eletricidade…..
a brisa tem desde sempre geradores a alimentar todos os pórticos, têm mesmo banco de baterias para aguentarem enquanto o gerador liga, 0 downtime
A pergunta é, só agora?
Uma semana depois de tudo ter acontecido, onde as vias secundarias ficaram obstruídas por arvores e postes. Depois de centenas ou milhares de voluntários ja se terem deslocado para ajuda e obviamente suportarem os custos dessas viagens.
Não somos só um país atrasado. Somo lentos no geral, ou mal intencionados. Uma declaração de estado de calamidade ou emergência devia automaticamente “desativar” a cobrança de portagens, para mais fácil acesso às populações para prestar auxilio
não é pelas portagens que o auxilio não chega ou demora mais.. no entanto devia sim mas para isso era preciso existirem calamidades para definirem o standard e montarem esses processos.
é preciso entender que portugal é um país que é raro sofrer desastres naturais, e estes só estamos a sofrer porque o anti-ciclone dos açores decidiu tirar umas férias para uma zona mais amena, com o anti-ciclone dos açores no sitio habitual estas depressões não te atingem
Medida apenas para criar impacto nas eleições de domingo.
Depois o chega é que é populista…