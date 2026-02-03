Isenção de pagamento de portagens a partir da meia-noite: saiba onde

Devido à depressão Kristin, o Governo vai avançar com a Isenção do pagamento de portagens a partir da meia-noite em determinados locais. Saiba onde.

O Governo decidiu avançar com a isenção do pagamento de portagens durante uma semana nas zonas afetadas pela depressão Kristin. A medida entra em vigor a partir da meia-noite, conforme anunciou esta terça-feira o primeiro-ministro, Luís Montenegro, durante uma visita às áreas mais afetadas no distrito de Leiria.

Decisão do Governo abrange a A8, A17, A14 e A19

A decisão abrange troços das autoestradas A8, A17, A14 e A19, localizados em regiões onde o mau tempo provocou fortes constrangimentos à circulação rodoviária.

Segundo o chefe do Governo, o objetivo passa por facilitar a mobilidade das populações e das equipas de apoio, reduzindo os encargos para quem necessita de utilizar estas vias como alternativa às estradas condicionadas.

A isenção terá início à meia-noite e vigora por um período de sete dias, tendo sido anunciada por Luís Montenegro durante uma visita a uma empresa no concelho de Pombal.

De relembrar que a Brisa disse na passada segunda-feira estar "inteiramente disponível" para aplicar uma possível isenção de portagens nas zonas afetadas pelo mau tempo, caso seja decidida pelo Governo.