O Ubuntu está a mudar e a reformular as suas aplicações padrão

A próxima versão LTS do Ubuntu, o Ubuntu 26.04 LTS “Resolute Raccoon”, traz melhorias significativas que transformarão a experiência de utilização do sistema. Com lançamento previsto para 23 de abril de 2026, esta versão substitui algumas aplicações essenciais a que nos habituámos há anos. A Canonical quer oferecer aos utilizadores uma interface mais moderna.

Ubuntu 26.04 LTS “Resolute Raccoon” vai mudar

Conforme as mudanças planeadas, o Showtime tornar-se-á o novo leitor de multimédia padrão, substituindo o veterano Totem. No que diz respeito à monitorização do sistema, o GNOME System Watcher será desativado. No seu lugar, o Resources será responsável pela gestão de processos e pela monitorização de hardware.

Jean Baptiste Lallement, da Canonical, explica a razão desta mudança como sendo “o fornecimento de definições padrão modernas e fáceis de utilizar que se integram naturalmente no ambiente de trabalho”. Como ambas as novas aplicações foram desenvolvidas com as tecnologias GTK4 e libadwaita, parecem muito mais compatíveis com o design geral do Ubuntu.

Showtime e Resources vão ser aplicações padrão

O Totem, utilizado desde 2004, ainda funciona, mas já não cumpre as normas atuais. O Showtime, que se tornou uma aplicação popular com o GNOME 49, está pronto para preencher esta lacuna com a sua interface mais envolvente. Os utilizadores curiosos podem descarregar e experimentar esta aplicação nos repositórios do Ubuntu 25.10.

A mudança na monitorização do sistema é ainda mais notável. O Resources não é uma aplicação oficial do GNOME Core, mas sim uma ferramenta desenvolvida pela comunidade. Com a sua estrutura simples, mas poderosa, pode fornecer informações detalhadas sobre a utilização do hardware e gerir aplicações em execução de forma eficaz.

Esta versão vai manter as suas propostas tradicionais

Os programadores explicaram também porque escolheram o Resources em vez do Mission Center, que também é bastante popular. O “suporte superior à acessibilidade”, crucial para a versão LTS, coloca o Resources à frente dos restantes. Esta escolha demonstra o compromisso do Ubuntu com os padrões de acessibilidade.

Há também boas notícias para quem prefere as ferramentas tradicionais. O Totem e o GNOME System Monitor continuarão disponíveis para download nos repositórios do Ubuntu. Os utilizadores que atualizem de uma versão anterior para o Ubuntu 26.04 LTS não terão as suas aplicações antigas removidas dos seus computadores. As novas aplicações serão adicionadas juntamente com estas.