Gemini 3: a Google já começou a limitar o acesso nas contas grátis

A IA está a ser um negócio muito lucrativo para as empresas ligadas. Cobram valores elevados pelos modelos Pro e controlam esta oferta. Agora, a Google alterou as regras de utilização da sua IA. A elevada procura ditou o fim dos limites fixos e penaliza as contas gratuitas do Gemini nos horários de maior tráfego.

Google começou a limitar acesso ao Gemini 3

A Google voltou a mexer nas condições de acesso às suas ferramentas de Inteligência Artificial. Desta vez, as notícias não são as melhores para quem utiliza apenas as contas gratuitas. A empresa implementou, de forma discreta, novas restrições ao uso do Gemini 3 Pro.

Este modelo, que é atualmente o mais avançado, deixa de estar disponível de forma garantida. A decisão reflete os desafios crescentes da Google para manter os seus servidores estáveis perante uma procura massiva. Até recentemente, os utilizadores gratuitos sabiam com o que podiam contar. Existia um limite de cerca de cinco prompts diárias, o que permitia testar as capacidades de topo da IA sem custos.

Agora, a Google introduziu o conceito de “acesso básico”. A documentação oficial foi atualizada e as regras deixaram de ser fixas. A empresa alerta que “os limites diários podem mudar frequentemente”. Na prática, tudo depende da carga dos servidores no momento. Em horas de ponta, o acesso ao modelo Pro pode ser cortado muito mais cedo do que o esperado.

Versões Pro têm prioridade na IA

Quando esse limite é atingido, o sistema reverte automaticamente o utilizador para o Gemini 2.5 Flash. Embora rápido, este modelo é menos capaz em tarefas complexas, criando uma quebra notável na qualidade das respostas.

As limitações não se ficam pelo texto. A criação multimédia também foi afetada. A geração de imagens, assegurada pelo modelo Nano Banana Pro, sofreu uma redução direta. O limite diário desceu de três para apenas duas imagens. A Google justifica este racionamento de forma simples: “A geração e edição de imagens está com uma procura elevada”.

Esta estratégia cria uma divisão clara no serviço. Enquanto os utilizadores gratuitos enfrentam esta imprevisibilidade, os subscritores dos planos pagos mantêm as suas regalias. Quem paga pelo Google AI Pro continua a ter acesso prioritário e limites alargados. Para o utilizador comum, a mensagem é clara: a estabilidade tornou-se um recurso premium. O acesso gratuito continua disponível, mas a sua fiabilidade está agora à mercê do tráfego global.