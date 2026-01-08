OpenAI lança o ChatGPT Health permite integração com a app Apple Saúde

A OpenAI anunciou há algumas horas o lançamento do ChatGPT Health, uma secção dedicada do ChatGPT onde os utilizadores podem colocar questões relacionadas com saúde, completamente separada da experiência principal do ChatGPT.

Uma nova área dedicada à saúde no ChatGPT

A OpenAI anunciou o lançamento do ChatGPT Health, uma secção dedicada do ChatGPT onde os utilizadores podem colocar questões relacionadas com saúde, completamente separada da experiência principal do ChatGPT.

Para respostas mais personalizadas, os utilizadores podem ligar vários serviços de dados de saúde, como o Apple Saúde, Function, MyFitnessPal, Weight Watchers, AllTrails, Instacart e Peloton.

No mês passado, tal como referimos, foram descobertos ícones relacionados com o Apple Saúde na aplicação do ChatGPT, e o anúncio feito há algumas horas torna a integração oficial.

Depois de ligado, o ChatGPT poderá aceder aos seus dados de saúde e fitness do Apple Saúde, incluindo padrões de movimento, sono e atividade.

Ligação a registos médicos

O ChatGPT Saúde também pode integrar-se com os seus registos médicos, permitindo ao ChatGPT Health analisar resultados laboratoriais e outros aspetos do seu historial clínico para informar as respostas às suas questões relacionadas com saúde.

A OpenAI sublinha que o ChatGPT Health não se destina a fornecer diagnósticos ou tratamentos e não substitui a consulta com profissionais de saúde, mas pode ser utilizado para ajudar a compreender resultados ou a preparar consultas futuras.

Privacidade e segurança dos dados

A privacidade e a segurança são sempre grandes preocupações quando se trata de registos de saúde, e a OpenAI afirma que o ChatGPT Health foi desenvolvido com múltiplas camadas de encriptação e funciona como um espaço separado, com privacidade reforçada.

Os dados do ChatGPT Health não são utilizados, por omissão, para treinar os modelos base do ChatGPT, e os utilizadores que iniciem conversas relacionadas com saúde na interface geral do ChatGPT receberão sugestões para transferir essas conversas para a secção Health.

Disponibilidade e fases de lançamento

O ChatGPT Health é lançado com uma lista de espera para integrar um grupo de utilizadores beta, estando elegíveis para começar os utilizadores dos planos ChatGPT Free, Go, Plus e Pro fora do Espaço Económico Europeu, da Suíça e do Reino Unido.

As integrações com registos médicos e algumas aplicações estão, para já, disponíveis apenas nos Estados Unidos.

O acesso ao ChatGPT Health será alargado a todos os utilizadores na web e no iOS nas próximas semanas.