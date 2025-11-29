Cheque-livro: valor sobe para 60 euros e passa a ser válido para e-books

Conforme aprovado esta semana, os jovens que completem 18 anos, em 2026, poderão beneficiar do cheque-livro com o valor de 60 euros, para a compra de livros físicos e e-books.

Na quarta-feira, o Parlamento português aprovou uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2026, no sentido de alargar aos e-books o cheque-livro atribuído aos jovens que façam 18 anos no próximo ano.

Uma vez alterada, a legislação passa a prever que, em 2026, é criado um "cheque e-book", nos mesmos termos da medida original destinada à compra de livros físicos, no valor de 60 euros, beneficiando desse apoio "as pessoas singulares, residentes em território nacional, detentoras de cartão de cidadão e que perfaçam 18 anos nesse ano civil".

Cheque-livro oferece 60 euros para livros físicos ou digitais

Assim, no próximo ano, todos os jovens residentes em Portugal que completem 18 anos têm direito a receber um cheque-livro no valor de 60 euros, que pode ser utilizado para comprar livros físicos, mas também e-books.

No início do mês, aliás, a ministra da Cultura, Margarida Balseiro Lopes, já tinha anunciado no Parlamento um aumento, para 30 euros, em 2026, do valor do cheque-livro.

Agora, além de duplicar o valor, o Governo português acrescentou a possibilidade de aproveitar o cheque-livro para aquisição de livros digitais.

