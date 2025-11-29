4 municípios vão ficar sem eletricidade no domingo: o seu está na lista?

A E-REDES –Distribuição de Eletricidade, SA informou que, para garantir a qualidade do serviço, irá realizar trabalhos localizados na sua rede de distribuição, exigindo uma interrupção temporária do fornecimento de eletricidade no dia 30 de novembro de 2025 em vários municípios. Saiba quais.

A operadora E‑Redes anunciou que no próximo domingo haverá interrupções programadas no fornecimento de eletricidade em 4 municípios portugueses, com o objetivo de realizar trabalhos de manutenção na rede.

Lista de Municípios sem eletricidade

Os municípios afetados serão Sintra, Lisboa, Portimão e Loulé. Pode ver aqui as localizações concretas.

Faro – Freguesias de Almancil, das 7h às 11h (Rua do Mirante) e Quarteira, das 7h às 11h (Avenida Infante de Sagres);

Portimão – Freguesia de Portimão, das 5h30 às 10h (Largo Padre Gloria, Rua Cerca Do Colégio, Rua Padre Da Glória)

Lisboa – Freguesias de Alcântara, das 5h às 11h (Doca de Santo Amaro) e Campolide, das 5h às 11h (Avenida José Malhoa, Rua Cardeal Saraiva)

Sintra – União das Freguesias de Almargem Do Bispo, Pêro Pinheiro e Montelavar, das 5h às 11h (Estrada da Serra, Entrada Lugar, Estrada Maceira, Lugar Serra Maceira, Rua António José da Silva e Castro, Rua dos Touros, Travessa dos Trabalhadores)

A E-Redes salienta que estes cortes são temporários, afetando apenas zonas localizadas, e visam garantir a qualidade e segurança da rede elétrica (como a realização de manobras, ligações, reparações ou manutenção).