Obrigado, Musk! Ryanair lança promoção flash “Great Idiots”. Há assentos a partir de 14,99€

A disputa entre o homem mais rico do mundo e a maior companhia aérea de baixo custo da Europa está a intensificar-se, com a Ryanair a lançar uma promoção flash, de nome "Great Idiots", com assentos a partir de 14,99 euros.

Conforme informámos há uns dias, Elon Musk viu-se envolvido em mais uma polémica, após Michael O'Leary, diretor-executivo da Ryanair, ter rejeitado a ideia de integrar a Starlink na frota da companhia aérea.

Além de os passageiros não estarem dispostos a pagar por Wi-Fi, na opinião do diretor-executivo da companhia aérea, as projeções apontam que essa integração poderia custar a considerável quantia de 250 milhões de dólares por ano.

Ryanair lança promoção "Great Idiots" especialmente para Musk

Agora, num escalar do conflito entre os dois executivos, a Ryanair lançou uma promoção flash de 100.000 assentos por apenas 16,99 euros.

No website da Ryanair é possível, contudo, até amanhã, encontrar voos ainda mais baratos do que isso, disponíveis a partir de 14,99 euros.

Do Porto, por exemplo, é possível chegar a Madrid, Málaga e Tânger; e de Lisboa a Málaga e Valência.

Conferência de imprensa para responder à "birra" de Musk

A par da promoção, o diretor-executivo da Ryanair, Michael O'Leary, realizará uma conferência de imprensa, com o objetivo de "abordar/desmascarar" as declarações feitas por Elon Musk.

O evento está marcado para hoje, às 10h de Lisboa, em Dublin, e visa abordar o que a companhia aérea irlandesa descreveu como a "birra" no Twitter de Musk.

Musk sabe ainda menos sobre as regras de propriedade das companhias aéreas do que sobre a aerodinâmica das aeronaves.

Citou a Ryanair, numa publicação feita nas suas redes sociais.