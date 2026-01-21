Obrigado, Musk! Ryanair lança promoção flash “Great Idiots”. Há assentos a partir de 14,99€
A disputa entre o homem mais rico do mundo e a maior companhia aérea de baixo custo da Europa está a intensificar-se, com a Ryanair a lançar uma promoção flash, de nome "Great Idiots", com assentos a partir de 14,99 euros.
Conforme informámos há uns dias, Elon Musk viu-se envolvido em mais uma polémica, após Michael O'Leary, diretor-executivo da Ryanair, ter rejeitado a ideia de integrar a Starlink na frota da companhia aérea.
Além de os passageiros não estarem dispostos a pagar por Wi-Fi, na opinião do diretor-executivo da companhia aérea, as projeções apontam que essa integração poderia custar a considerável quantia de 250 milhões de dólares por ano.
.@elonmusk pic.twitter.com/c0rHEiJrIz
— Ryanair (@Ryanair) January 20, 2026
Ryanair lança promoção "Great Idiots" especialmente para Musk
Agora, num escalar do conflito entre os dois executivos, a Ryanair lançou uma promoção flash de 100.000 assentos por apenas 16,99 euros.
No website da Ryanair é possível, contudo, até amanhã, encontrar voos ainda mais baratos do que isso, disponíveis a partir de 14,99 euros.
Do Porto, por exemplo, é possível chegar a Madrid, Málaga e Tânger; e de Lisboa a Málaga e Valência.
Conferência de imprensa para responder à "birra" de Musk
A par da promoção, o diretor-executivo da Ryanair, Michael O'Leary, realizará uma conferência de imprensa, com o objetivo de "abordar/desmascarar" as declarações feitas por Elon Musk.
O evento está marcado para hoje, às 10h de Lisboa, em Dublin, e visa abordar o que a companhia aérea irlandesa descreveu como a "birra" no Twitter de Musk.
Musk sabe ainda menos sobre as regras de propriedade das companhias aéreas do que sobre a aerodinâmica das aeronaves.
Citou a Ryanair, numa publicação feita nas suas redes sociais.
Grande coisa… Assentos a partir the 14,99€? Isto é de rir. Primeiro, os assentos deviam ser gratuitos. Segundo, a internet a bordo devia ser gratuita.
os tecnocratas estão cá uns bébés chorões…