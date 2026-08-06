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Modelo de IA da Meta ligou-se à Internet sozinho e invadiu sistemas de outra empresa

· Inteligência Artificial 16 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Manuel says:
    6 de Agosto de 2026 às 13:11

    Virou moda. Não enganam ninguém com esse tipo de notícias que nada mais são que jogadas de marketing por parte dessas empresas éticamente deploráveis.

    Responder
  2. MACnista says:
    6 de Agosto de 2026 às 13:20

    Tá bonito isto, está está!!!!

    Responder
  3. Pedro Silva says:
    6 de Agosto de 2026 às 13:27

    Estou dividido com o que, e onde incidentes quem chegar, ao publicarem este incidentes,
    De repende, agora existem rogue models que fazem isto e aquilo que nao deveriam fazer….
    Mais uma jodaga no xadrez da AI….

    Vou esperar por mais.

    Responder
    • Zé Fonseca A. says:
      6 de Agosto de 2026 às 13:43

      É preciso analisar incidente a incidente para tirar conclusoes, pelo menos 1 da OpenAI e 2 da Anthropic foram muito graves e muito reais, este da meta é banha da cobra, conduziram o ataque, o modelo sozinho não tem esta capacidade, mas como parece ser quem vai ficar para trás apesar de estarem a investir tudo nisto, é preciso lançar notícias para não ficarem caidos no esquecimento

      Responder
    • Realista says:
      6 de Agosto de 2026 às 13:56

      > “onde incidentes quem chegar, ao publicarem este incidentes”
      onde é que este tipo de publicações quer chegar é que a contenção está a falhar.

      O livro “A Próxima Vaga” de Mustafa Suleyman, o qual recomendo vivamente, entre outros aborda exatamente este ponto, que é o risco das falhas de contenção e as suas consequências.

      Responder
  4. Filipe says:
    6 de Agosto de 2026 às 13:43

    Marketing, mais marketing…

    Responder
  5. Alguém que sabe says:
    6 de Agosto de 2026 às 14:24

    Granda bozo, como ninguém se lembra que a meta tem AI, tem de fazer marketing para relembrar as pessoas da sua existência.

    Responder
  6. Zec says:
    6 de Agosto de 2026 às 14:36

    Hahaha olha o último classificado a copiar os de cima. Não “escapou” nem “invadiu” coisa nenhuma. Deixem-se de mentiras de marketing.
    E os testes foram feitos pela mesma empresa que fez os da Anthropic? Então está aí o problema. Essa empresa não sabe o que são sandboxes e nem mentir sabe. Que empresas foram invadidas? Digam lá.
    Isto é tudo uma palhaçada completa. Qual AI é que ainda não escapou? Vai ser a próxima a aparecer nas notícias.

    Responder
  7. Zec says:
    6 de Agosto de 2026 às 14:39

    Como é que se ligou à internet sozinho? Manifestou-se fisicamente e ligou o cabo ethernet? Ativou o WiFi e descobriu a password de uma das redes?
    A internet já lá estava de certeza. É só usar.
    Era a mesma coisa que dizer “criança trancada em casa bebeu água sozinha!” e foi possível por simplesmente abriu a torneira.

    Responder
  8. sou_um_lorpa says:
    6 de Agosto de 2026 às 14:52

    o skynet não atacou a 29 de agosto de 1997, nem a 24 de julho de 2004, mas parece que pode acontecer a qualquer momento

    Responder
  9. SF says:
    6 de Agosto de 2026 às 15:05

    O Amalia também se ligou à Internet, invadiu as outras IAs e obrigou-as a ouvir fado sem parar durante uma hora.

    Responder
  10. PLM says:
    6 de Agosto de 2026 às 21:34

    Se um dia um bot de IA consegue penetrar no mundo financeiro ou na banca rezem
    Será o caos financeiro. Já imaginaram um sistema destes entrar no vosso banco e apagar toda a informação? E basta uma comprometida, a partir daí perde-se a confiança no sistema e muita gente quererá ter os ativos em dinheiro físico.
    Daria um bom argumento de filme.

    Responder

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