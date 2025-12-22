IA foi responsável por mais de 50.000 despedimentos em 2025

Em 2025, houve um total de 1,17 milhões de cortes de empregos, o número mais alto desde a pandemia da COVID-19, em 2020. Segundo alegado pelas empresas, a Inteligência Artificial (IA) foi responsável por quase 55.000 demissões, nos Estados Unidos.

Ainda que haja quem não veja na IA uma ameaça aos empregos, a verdade é que, em 2025, a tecnologia foi a justificação para mais de 50.000 demissões, nos Estados Unidos.

Segundo a empresa de consultoria Challenger, Gray & Christmas, a IA foi responsável por quase 55.000 demissões, no país, este ano, num total de 1,17 milhões de cortes.

Em outubro, os empregadores dos Estados Unidos anunciaram 153.000 cortes de empregos, e houve mais de 71.000, em novembro, com a IA a ser citada para mais de 6000 no mês.

Estes números vão ao encontro do que tem sido noticiado ao longo de 2025, com os despedimentos a marcarem o ano. De facto, várias grandes empresas anunciaram milhares de cortes de postos de trabalho, justificando a decisão com a IA.

IA foi a "desculpa" para dezenas de milhares de despedimentos

Segundo a CNBC, numa altura em que a inflação aperta, as tarifas aumentam as despesas e as empresas procuram implementar medidas de redução de custos, a IA apresentou-se como uma solução atraente e de curto prazo para o problema.

Aliás, em novembro, o Massachusetts Institute of Technology (MIT) divulgou um estudo que indicava que a IA já pode substituir 11,7% da força de trabalho, nos Estados Unidos, ajudando a economizar até 1,2 biliões de dólares (em inglês, $1.2 trillion) em salários nas áreas de finanças, saúde e outros serviços profissionais.

Apesar da justificação das empresas, nem todos estão convencidos de que a IA seja a verdadeira razão por detrás dos cortes de empregos.

Exemplo disso é Fabian Stephany, professor assistente de IA e trabalho no Oxford Internet Institute, que disse, anteriormente, à CNBC, que a IA pode ser uma desculpa.

Para Stephany, uma vez que muitas empresas tiveram um bom desempenho durante a pandemia e "contrataram excessivamente", as recentes demissões podem ser apenas uma "limpeza do mercado".

Em certa medida, despedir pessoas para as quais não havia uma perspetiva sustentável a longo prazo e, em vez de dizer "calculámos mal isto há dois, três anos", podem recorrer ao bode expiatório, que é dizer "é por causa da IA".

Opinou o professor assistente de IA e trabalho no Oxford Internet Institute, conforme citado pela CNBC.