Sabe o que é Inteligência Artificial Generativa?
A Inteligência Artificial Generativa (IA generativa) tornou-se uma das áreas mais inovadoras e discutidas da tecnologia moderna. Mas afinal o que é?
Inteligência Artificial generativa é capaz de criar conteúdo novo
Ao contrário de outros sistemas de IA que apenas analisam dados ou tomam decisões com base em padrões existentes, a IA generativa é capaz de criar conteúdo novo: textos, imagens, música, vídeo, código, modelos 3D ou até vozes sintéticas.
A principal característica é a capacidade de produzir resultados originais que se assemelham ao material em que foi treinada.
O processo começa com o treino de modelos avançados com grandes volumes de informação. Estes sistemas analisam padrões, estruturas, estilos e relações complexas entre elementos. Depois, quando recebem um pedido do utilizador, conseguem gerar algo semelhante ao que aprenderam, mas sem copiar diretamente os exemplos originais.
É este mecanismo que permite, por exemplo, criar uma fotografia inexistente, escrever uma história com um determinado estilo ou compor uma melodia.
Entre as tecnologias mais relevantes destacam-se os modelos de linguagem de grande escala (LLMs), como o ChatGPT, Gemini ou Claude, que produzem texto e respondem a perguntas com grande fluidez.
Para a geração de imagens, os modelos de difusão, como o Stable Diffusion, DALL·E ou Midjourney, conseguem transformar descrições em ilustrações ou fotografias inéditas. Também as Redes Generativas Adversariais (GANs) continuam a ser uma ferramenta importante para criar imagens realistas.
Leia também...
- Inteligência Artifical: breve história que começou em 1950
- Inteligência Artificial: ANI, AGI e ASI! Conheça as diferenças
- Machine Learning vs Deep Learning: quais as principais diferenças?
- Inteligência Artificial: quais os tipos de Machine Learning?
- Inteligência Artificial: saiba o que é Deep Learning
- Machine Learning: 5 conceitos básicos que deve saber
- Inteligência Artificial: sabe o que é Overfitting vs. Underfitting?
Só será IA quando criar uma palavra nova.