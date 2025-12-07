Sabe o que é Inteligência Artificial Generativa?

A Inteligência Artificial Generativa (IA generativa) tornou-se uma das áreas mais inovadoras e discutidas da tecnologia moderna. Mas afinal o que é?

Inteligência Artificial generativa é capaz de criar conteúdo novo

Ao contrário de outros sistemas de IA que apenas analisam dados ou tomam decisões com base em padrões existentes, a IA generativa é capaz de criar conteúdo novo: textos, imagens, música, vídeo, código, modelos 3D ou até vozes sintéticas.

A principal característica é a capacidade de produzir resultados originais que se assemelham ao material em que foi treinada.

O processo começa com o treino de modelos avançados com grandes volumes de informação. Estes sistemas analisam padrões, estruturas, estilos e relações complexas entre elementos. Depois, quando recebem um pedido do utilizador, conseguem gerar algo semelhante ao que aprenderam, mas sem copiar diretamente os exemplos originais.

É este mecanismo que permite, por exemplo, criar uma fotografia inexistente, escrever uma história com um determinado estilo ou compor uma melodia.

Entre as tecnologias mais relevantes destacam-se os modelos de linguagem de grande escala (LLMs), como o ChatGPT, Gemini ou Claude, que produzem texto e respondem a perguntas com grande fluidez.

Para a geração de imagens, os modelos de difusão, como o Stable Diffusion, DALL·E ou Midjourney, conseguem transformar descrições em ilustrações ou fotografias inéditas. Também as Redes Generativas Adversariais (GANs) continuam a ser uma ferramenta importante para criar imagens realistas.

Leia também...