Elon Musk: SpaceX compra a xAI para criar centros de dados no espaço

Num anúncio que já se antecipava, a SpaceX oficializou a aquisição da xAI, a empresa de IA de Elon Musk. Esta fusão estratégica não é apenas uma união de ativos, mas o nascimento de um gigante tecnológico avaliado em cerca de 1,25 biliões de dólares. O plano está focado em levar o processamento de dados para lá da atmosfera terrestre.

SpaceX e xAI: fusão de proporções astronómicas

A operação consolida a visão de Elon Musk de criar um motor de inovação verticalmente integrado. Ao absorver a xAI, a SpaceX passa a deter diretamente a tecnologia por trás do chatbot Grok e de toda a infraestrutura de treino de modelos de linguagem. A estratégia por trás desta união é clara: resolver uma das maiores limitações da IA atual, o consumo energético massivo.

A SpaceX já submeteu pedidos às autoridades reguladoras para o lançamento de uma nova constelação de satélites que funcionarão como centros de dados orbitais. Estes servidores espaciais pretendem aproveitar a energia solar direta e o arrefecimento natural do vácuo. Assim, contornam as limitações físicas e os elevados custos de manutenção dos centros de dados terrestres.

Com a integração, a xAI ganha acesso imediato à infraestrutura de lançamento da SpaceX e à rede Starlink. Garante uma conectividade global sem precedentes para os seus sistemas de inteligência artificial. Esta sinergia é vista por analistas como o passo decisivo para a tão aguardada Oferta Pública Inicial (IPO) da SpaceX, prevista para o final de 2026.

Elon Musk traça novo caminho para a sua IA

A fusão junta duas empresas de Musk, cada uma com os seus próprios desafios financeiros. A xAI está a gastar cerca de mil milhões de dólares por mês. A SpaceX, por sua vez, gera até 80% das receitas com o lançamento dos seus próprios satélites Starlink. No ano passado, a xAI adquiriu a X, a rede social, com Musk a reivindicar uma avaliação combinada das empresas em 113 mil milhões de dólares.

A inclusão da componente de IA na empresa aeroespacial eleva o seu valor de mercado a patamares históricos. Posiciona-a como a empresa privada mais valiosa do mundo. O plano de Elon Musk prevê que, dentro de dois a três anos, o espaço seja o local mais económico para gerar computação de IA. Esta mudança de paradigma poderá financiar as ambições mais vastas de Elon Musk.

Aqui cabe a construção de bases na Lua e a eventual colonização de Marte. Poderá utilizar a IA para gerir sistemas complexos de suporte à vida e logística interplanetária. No horizonte imediato, o mercado observa agora como este novo gigante irá competir com nomes como a OpenAI e a Google. Em especial está a importância de deter agora o controlo total sobre o hardware de lançamento e o software de inteligência.