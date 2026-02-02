Tesla não consegue dar a volta aos resultados na Europa. 2026 começa com nova queda

Os primeiros dados de matrículas de janeiro de 2026 na Europa já foram divulgados e confirmam que a queda da Tesla no continente continua sem sinais de abrandamento. Nos cinco principais mercados europeus que já reportaram números, as matrículas da marca caíram 44% em termos homólogos, prolongando um ciclo de declínio contínuo que já dura há mais de dois anos.

Tesla: números de janeiro de 2026

Os dados iniciais revelam uma situação particularmente grave. Na Noruega, segundo maior mercado europeu da Tesla em 2025, a queda era esperada devido ao fim da maioria dos incentivos aos veículos elétricos a 1 de janeiro de 2026, o que antecipou vendas para o quarto trimestre de 2025. Ainda assim, uma quebra de 88% é surpreendente.

Em França, onde não existiu um choque semelhante nos incentivos, as vendas recuaram 42%. Nos Países Baixos, a situação é ainda mais severa, com um colapso de quase 67%.

Mesmo os aparentes “ganhos” na Suécia e na Dinamarca exigem contexto. Estes aumentos resultam de comparações com janeiro de 2025, um mês historicamente fraco. A Suécia continua 29% abaixo de janeiro de 2024, o que mostra que estas subidas são residuais face à dimensão da quebra global.

Dois anos de queda consecutiva

Este desempenho não é pontual. Em 2025, a Tesla registou na Europa uma queda de 27,8%, com apenas 235 mil veículos matriculados, face a 326 mil em 2024. Esse ano já tinha sido cerca de 10% inferior a 2023.

O resultado é uma sequência clara e agravada de perdas:

2023 para 2024 : cerca de menos 10%

: cerca de menos 10% 2024 para 2025 : menos 27,8%

: menos 27,8% 2025 para 2026 (janeiro): menos 43,9%

A tendência não está a estabilizar. Está a acelerar.

O que está a provocar esta queda

Vários fatores estão a acumular-se.

Cansaço do produto . O Model Y tem mais de quatro anos na sua configuração atual e os consumidores europeus dispõem hoje de alternativas mais recentes, incluindo modelos da BYD, da Volkswagen e de outros fabricantes.

. O Model Y tem mais de quatro anos na sua configuração atual e os consumidores europeus dispõem hoje de alternativas mais recentes, incluindo modelos da BYD, da Volkswagen e de outros fabricantes. Desgaste da marca . A exposição política de Elon Musk tem sido particularmente penalizadora na Europa, afastando um público tradicionalmente sensível a temas ambientais e sociais, que foi durante anos a base da Tesla.

. A exposição política de Elon Musk tem sido particularmente penalizadora na Europa, afastando um público tradicionalmente sensível a temas ambientais e sociais, que foi durante anos a base da Tesla. Concorrência chinesa . Marcas chinesas estão a ganhar quota de mercado rapidamente. Nos Países Baixos, a Tesla caiu do primeiro lugar para a quinta posição entre as marcas de veículos elétricos em janeiro.

. Marcas chinesas estão a ganhar quota de mercado rapidamente. Nos Países Baixos, a Tesla caiu do primeiro lugar para a quinta posição entre as marcas de veículos elétricos em janeiro. Mudanças nos incentivos. Vários países europeus reduziram ou reformularam os apoios à mobilidade elétrica. Os preços mais elevados da Tesla tornam-na mais vulnerável a estas alterações do que concorrentes focados em segmentos mais acessíveis.

Mais dados a caminho

Estes cinco países representam apenas uma parte do mercado europeu. Nos próximos dias deverão ser conhecidos os números do Reino Unido, Alemanha, Itália, Espanha e outros mercados relevantes. À luz da tendência atual, não há grandes motivos para esperar uma inversão.

A Alemanha será particularmente reveladora. Foi o maior mercado europeu da Tesla até ao colapso recente e registou, só em 2025, uma queda de 48%. Por fim, em Portugal, as vendas da Tesla caíram 3,1% em janeiro, sendo matriculados 377 veículos.