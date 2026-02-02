Apple lança atualizações de software para sistemas mais antigos

A Apple lançou um conjunto de atualizações inesperadas para versões mais antigas dos seus sistemas operativos, dirigidas a iPhones, iPads, Macs e Apple Watch que já não podem receber as versões mais recentes.

Apple: o que foi lançado

A empresa disponibilizou as seguintes versões:

iOS 16.7.14;

iPadOS 16.7.14 (build 20H370);

macOS 11.7.11 (Big Sur);

watchOS 10.6.2;

watchOS 9.6.4;

watchOS 6.3.1;

e uma atualização de segurança para macOS Catalina.

Estas atualizações destinam-se a equipamentos que já não suportam versões mais recentes do software.

Motivo das atualizações

Estas versões não introduzem grandes novidades de funcionalidades, mas corrigem problemas específicos das versões anteriores, como falhas detectadas na iOS 16.7.13, e atualizam certificados essenciais para o funcionamento contínuo de serviços como o iMessage, FaceTime e a ativação de dispositivos.

Ao renovar estes elementos em sistemas descontinuados, a Apple garante que utilizadores de hardware mais antigo ainda possam aceder às funcionalidades básicas de comunicação e serviço pelo menos até aos certificados expirarem no início de 2027.

Dispositivos abrangidos

Os updates abrangem iPhones e iPads com iOS 16 que não conseguem atualizar para versões mais recentes como o iOS 17 ou iOS 26, Macs limitados ao macOS Big Sur e Apple Watch com versões anteriores do watchOS.

Estas atualizações mostram que, apesar de muitos utilizadores adotarem software mais recente, a Apple continua a estender suporte essencial a versões mais antigas dos seus sistemas operativos quando isso garante a continuidade de funções centrais.