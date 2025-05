Fonte de energia limpa poderá alimentar a Terra durante 170.000 anos

A energia é cada vez mais o calcanhar de Aquiles do nosso planeta. Na procura de solucionar o problema, os cientistas acreditam que existe uma fonte escondida de energia limpa que poderá alimentar a Terra durante 170.000 anos — e já descobriram a “receita” para a encontrar.

Onde está o hidrogénio que poderá alimentar a humanidade durante 170.000 anos?

Investigadores compilaram uma lista de “ingredientes” que poderá ajudar as empresas de prospeção de recursos a localizar enormes reservatórios de hidrogénio limpo, um elemento crucial na transição energética para longe dos combustíveis fósseis.

Avanços recentes sugerem que existem reservatórios de hidrogénio enterrados em inúmeras regiões do mundo, incluindo pelo menos 30 estados nos EUA.

Encontrar esses reservatórios poderá acelerar a transição energética global, mas até agora os geólogos tinham apenas uma compreensão fragmentada de como se formam grandes acumulações de hidrogénio — e onde as encontrar.

O objetivo agora é descobrir onde foi libertado, acumulado e preservado.

Afirmou Chris Ballentine, professor do departamento de geoquímica da Universidade de Oxford.

O novo artigo de Ballentine começa a responder a estas questões. Segundo os autores, a crosta terrestre produziu hidrogénio suficiente ao longo dos últimos mil milhões de anos para satisfazer as atuais necessidades energéticas da humanidade durante 170.000 anos. O que ainda não se sabe é quanto desse hidrogénio poderá ser efetivamente acessível e economicamente extraível.

Na nova revisão, publicada na terça-feira (13 de maio) na revista Nature Reviews Earth and Environment, os investigadores elaboraram uma lista de “ingredientes” — condições geológicas que estimulam a criação e acumulação de gás hidrogénio natural no subsolo — o que facilitará a procura de reservatórios.

Energia limpa eterna: onde está escondida?

Reservatórios naturais de hidrogénio necessitam de três elementos fundamentais: uma fonte de hidrogénio, rochas-reservatório e selos naturais que mantenham o gás retido no subsolo.

Existem cerca de uma dúzia de processos naturais capazes de produzir hidrogénio, sendo o mais simples uma reação química que separa a água em hidrogénio e oxigénio — e qualquer tipo de rocha onde ocorra pelo menos um destes processos pode ser uma fonte potencial, segundo refere Ballentine.

Um local que está a gerar bastante interesse é o Kansas, onde uma formação chamada rift continental médio, formada há cerca de mil milhões de anos, criou uma enorme acumulação de rochas (principalmente basaltos) que podem reagir com a água para formar hidrogénio. Neste momento, procuram-se estruturas geológicas que possam ter retido o hidrogénio aí gerado.

Explicou Ballentine.

Com base no conhecimento sobre a libertação de outros gases subterrâneos, os autores sugerem que o stress tectónico e o fluxo térmico elevado poderão libertar hidrogénio nas profundezas da crosta terrestre.

Isto ajuda a trazer o hidrogénio para perto da superfície, onde pode acumular-se e tornar-se um recurso comercial.

Disse Ballentine.

Albânia levantou o véu destes esconderijos

Na crosta terrestre, uma variedade de contextos geológicos comuns pode ser promissora, segundo a revisão. Exemplos incluem complexos de ofiolitos, grandes províncias ígneas e cinturões verdes arqueanos.

Ofiolitos são fragmentos da crosta terrestre e do manto superior que antes estavam sob os oceanos e foram mais tarde empurrados para terra. Em 2024, investigadores descobriram um enorme reservatório de hidrogénio num complexo de ofiolitos na Albânia.

Rochas ígneas são formações solidificadas a partir de magma ou lava, e os cinturões verdes arqueanos são formações com até 4 mil milhões de anos, caracterizadas por minerais como clorite e actinolite.

As condições discutidas no artigo constituem os “princípios fundamentais” para a exploração de hidrogénio, disse Jon Gluyas, coautor do estudo e professor de geoenergia, captura de carbono e armazenamento na Universidade de Durham, no Reino Unido.

A investigação identifica os principais elementos que as empresas devem considerar ao desenvolver as suas estratégias de prospeção, incluindo os processos pelos quais o hidrogénio pode migrar ou ser destruído no subsolo.

Será o hidrogénio a energia limpa do futuro?

O hidrogénio é usado na produção de compostos químicos industriais essenciais, como o metanol e a amónia (presente na maioria dos fertilizantes). Pode também ajudar na transição energética, pois pode alimentar carros e centrais elétricas.

Contudo, o hidrogénio atual é geralmente produzido a partir de hidrocarbonetos, o que implica elevadas emissões de carbono. Já o hidrogénio “limpo” proveniente de reservatórios naturais tem uma pegada de carbono muito menor, por ocorrer de forma natural.

A crosta terrestre produz hidrogénio em abundância.

Concluiu Ballentine.

Agora é uma questão de seguir a lista de ingredientes para o encontrar.