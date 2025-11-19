Novos XPENG G9 e o G6: carregamento ultrarrápido e recheados de tecnologia

A XPENG, uma das líderes globais em veículos elétricos inteligentes, apresentou os seus mais recentes modelos, o SUV de referência XPENG G9 e o novo SUV Coupé 100% elétrico, o XPENG G6. Estes veículos representam uma importante renovação na gama da marca, focando-se em elevar os padrões de velocidade de carregamento, inovação tecnológica e sustentabilidade.

A era do carregamento ultrarrápido com plataforma 800V

O ponto fulcral de ambos os lançamentos reside na sua tecnologia de carregamento e arquitetura de bateria. Tanto o G9 como o G6 assentam numa avançada Plataforma Integral de 800V em Carboneto de Silício (SiC), uma característica presente em todas as suas versões.

O XPENG G9 destaca-se por ser um “líder em velocidade de carregamento”. A sua bateria, disponível em capacidades de 79 kWh ou 93,1 kWh, integra a tecnologia 5C Supercharging, que permite um carregamento ultrarrápido “dos 10% aos 80% em apenas 12 minutos”, atingindo uma potência máxima de 525 kW, descrita como “a mais elevada do setor”.

A versão RWD Long Range do G9 alcança uma autonomia WLTP combinada de até 585 km.

O XPENG G6 segue a mesma filosofia de rapidez, permitindo igualmente o carregamento “dos 10% aos 80% em apenas 12 minutos”, embora com uma potência máxima de 451 kW. A bateria do G6, que é de fosfato de ferro-lítio (LFP), tem uma capacidade bruta de 80,8 kWh (nas versões Long Range e Performance), o que lhe confere uma autonomia máxima WLTP combinada de até 535 km.

A XPENG sublinha que estas novas baterias LFP são “livre[s] de minerais raros como cobalto, manganês e níquel” e oferecem uma solução mais sustentável.

Tecnologia de ponta e design sofisticado

A inteligência artificial e a experiência a bordo são elementos centrais nos novos modelos. O XPENG G9, um SUV de dimensões 4.891/1.937/1.680 mm, oferece um interior de luxo com 95% das superfícies revestidas com materiais suaves ao toque. O habitáculo pode incluir o Pack Premium Seat & Audio, que disponibiliza “Sistema de massagem Shiatsu de 10 pontos” e bancos revestidos em pele Nappa genuína.

A nível de infotainment, o G9 integra dois ecrãs de entretenimento de 14,96 polegadas, complementados pelo Assistente de Voz Hey XPENG. Em termos de assistência à condução, utiliza o sistema XPILOT 2.5 , com funcionalidades como a Travagem de Emergência Autónoma (AEB) e a Assistência ao Estacionamento Automático Melhorada (EAP2.0).

O XPENG G6, com dimensões de 4.758/1.920/1.650 mm , introduz o conceito Super Star-Ring no interior. Apresenta um ecrã tátil central ultra-HD de 15,6 polegadas e um painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas, ambos parte do sistema operativo Xmart OS. O G6 também prioriza o conforto, oferecendo bancos dianteiros com aquecimento, ventilação e massagem. Em termos de segurança, a sua estrutura visa atingir as 5 estrelas Euro NCAP, sendo a bateria protegida por um esquema de segurança 4-5-4.

Ambos os modelos apresentam a versão especial Black Edition, que reforça o carácter desportivo com acabamentos exteriores em preto integral e jantes escurecidas. O XPENG G9 está disponível para entrega imediata em Portugal, com preços a partir de 50.800 euros (acresce IVA). O XPENG G6 tem a sua chegada prevista para o início de dezembro de 2025 , com preços a partir de 37.950 euros (acresce IVA).