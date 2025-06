Lembra-se deste supercarro alemão? Lenda nasceu de um sonho da Porsche e da Mercedes

Apesar de ser um mero meio de transporte para alguns, os carros são verdadeiras obras-primas para outros. Os entusiastas, que valorizam diferentes atributos, viam neste supercarro alemão, por exemplo, uma ode à exclusividade, pensada pela Porsche a partir de um concept da Mercedes. Lembra-se do Isdera Imperator 108i?

Com a indústria automóvel a lutar contra o potencial fracasso de algumas fabricantes, que não têm conseguido dar resposta aos clientes, a italiana Motor1 recordou um supercarro que mostra o que foi feito noutros tempos.

Produzido artesanalmente por encomenda, entre 1984 e 1993, o Imperator nasceu a partir de um concept car da Mercedes-Benz, o CW311 de 1978, desenhado no tempo livre por Eberhard Schulz, engenheiro de projeto da Porsche, na altura.

Com apenas 30 exemplares divididos em duas séries, o Imperator 108i é uma transposição fiel do CW311 para a estrada.

As alterações mais evidentes relativamente ao protótipo original são a adoção de faróis fixos em vez de faróis retrateis e luzes traseiras derivadas da Mercedes-Benz.

A partir da reformulação de 1991, denominada Série 2, entre outras mudanças, os faróis retrateis voltam, e a carroçaria assume linhas menos angulares e mais fluidas.

Imperator 108i com design e mecânica exclusivas

O Imperator 108i apresenta portas em forma de asa de gaivota, uma carroçaria em fibra de vidro aplicada a um chassis tubular em aço e um periscópio retrovisor em vez dos espelhos convencionais - esta solução é vista no Lamborghini Countach.

Extremamente luxuoso, o interior utiliza vários componentes provenientes do Porsche 928.

O primeiro modelo do Imperator 108i tem um motor V8 Mercedes-Benz M117 de 5,0 litros e 296 cv, combinado com uma caixa manual ZF de cinco velocidades.

Digno de um supercarro, atinge uma velocidade máxima de 283 km/h e aceleração de 0 a 100 km/h em 5,1 segundos.

Posteriormente, para a Série 2, foram adotados outros V8 Mercedes-Benz, incluindo versões AMG de 5,6 e 6,0 litros com potências até 390 cv e culassas de 32 válvulas.

O Imperator 108i adota suspensões independentes com molas elípticas em todas as rodas, e está equipado com travões de disco em todas as rodas, bem como direção assistida de série.