Inteligência Artifical: breve história que começou em 1950

A Inteligência Artificial (IA) pode parecer um fenómeno recente, catapultada para a ribalta por desenvolvimentos como o ChatGPT. No entanto, a sua história é longa, com uma evolução contínua através de avanços matemáticos, científicos e tecnológicos.

Inteligência Artifical... a tecnologia que está a revolucionar o mundo

O verdadeiro alicerce para a IA moderna começou com o desenvolvimento da computação e da lógica formal.

Em 1950: Alan Turing propôs o "Teste de Turing" no seu artigo "Computing Machinery and Intelligence". Este teste sugeria uma forma de avaliar a inteligência de uma máquina: se ela pudesse conversar de modo que um humano não conseguisse distinguir se estava a falar com outro humano ou com uma máquina, então ela poderia ser considerada inteligente.

O ano de 1956 é amplamente considerado o nascimento oficial do campo da IA. No famoso workshop de verão no Dartmouth College, John McCarthy cunhou o termo "Inteligência Artificial". Marvin Minsky, Nathaniel Rochester e Claude Shannon também foram figuras centrais neste evento, que reuniu os pioneiros da área.

Os "Invernos da IA" (1974-1993)

O otimismo inicial esbarrou na dura realidade. Os problemas revelaram-se muito mais complexos do que o esperado. A falta de progresso significativo em áreas como o processamento de linguagem natural e a visão computacional, combinada com a capacidade limitada dos computadores da época, levou a uma desilusão generalizada.

Destaque também para o corte de financiamento, mas foi também nesta altura que surgiram os "Sistemas Especialistas" (década de 1980), programas desenhados para emular a capacidade de tomada de decisão de um especialista humano num domínio específico.

O final do século XX viu um ressurgimento do interesse em IA, impulsionado por vários fatores:

Aumento do Poder Computacional Os computadores tornaram-se exponencialmente mais rápidos e mais baratos (Lei de Moore).

Disponibilidade de Dados A internet e a digitalização criaram vastos conjuntos de dados (Big Data), essenciais para treinar algoritmos.

Novas Abordagens Algorítmicas: Novas técnicas, como as Máquinas de Vetores de Suporte (SVMs) e as redes neuronais (com o algoritmo de retropropagação a ganhar força), mostraram resultados promissores.

Em 1997: Deep Blue vence Garry Kasparov: O supercomputador da IBM, Deep Blue, derrotou o campeão mundial de xadrez Garry Kasparov, um marco simbólico na capacidade de resolução de problemas da IA.

Desde 2010, entramos na era da IA que conhecemos hoje, dominada pelo Deep Learning (Aprendizagem Profunda), um subcampo do Machine Learning que utiliza redes neuronais artificiais com múltiplas camadas ("profundas").

Em 2012: AlexNet vence ImageNet: Uma equipa liderada por Alex Krizhevsky venceu o desafio ImageNet, um marco na visão computacional, usando uma rede neural profunda (AlexNet). Este evento foi um divisor de águas, demonstrando o poder do Deep Learning.

O uso de unidades de processamento gráfico (GPUs), originalmente desenhadas para jogos, provou ser incrivelmente eficaz para o treino intensivo de redes neurais.

Surgiram arquiteturas inovadoras como as Redes Neuronais Convolucionais (CNNs) para visão computacional e as Redes Neuronais Recorrentes (RNNs) para sequências de dados.

A IA tornou-se ubíqua em assistentes de voz (Siri, Alexa, Google Assistant), recomendações de produtos, tradução automática, reconhecimento facial e carros autónomos.

IA Generativa (2020s): O surgimento de modelos de linguagem grandes (LLMs) como o GPT-3 e, mais tarde, o ChatGPT (OpenAI, 2022) e geradores de imagem como o DALL-E e o Midjourney marcou uma nova era na IA, com a capacidade de criar conteúdo original e interagir de forma mais natural e sofisticada.

A história da IA é uma saga de otimismo, desilusão, renascimento e avanços exponenciais. Estamos numa era em que a IA está a transformar a sociedade, desde a medicina à educação, passando pela economia e pela arte.

Os desafios futuros incluem não só o desenvolvimento técnico (rumo à AGI), mas também questões éticas, de segurança, regulamentação e o impacto social desta tecnologia cada vez mais poderosa.

