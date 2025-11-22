Radares de Velocidade: vão estar aqui “escondidos” na próxima semana

A Polícia de Segurança Pública (PSP) divulgou o calendário mensal da campanha “Quem o avisa…”, que indica os locais onde serão realizados controlos de velocidade durante o mês de novembro de 2025 em todo o país.

O principal objetivo desta iniciativa com os radares de velocidade é promover a segurança rodoviária, prevenir o excesso de velocidade e reduzir a sinistralidade nas estradas portuguesas. A PSP reforça que a divulgação prévia dos radares visa alertar os condutores e incentivar comportamentos mais responsáveis ao volante, não apenas punir infrações.

Durante o mês, os radares de velocidade estarão distribuídos por todas as capitais de distrito e várias localidades, abrangendo zonas urbanas, estradas nacionais e vias rápidas de maior tráfego.

Onde vão estar os radares de velocidade da PSP?

Abaixo, apresentamos a lista completa de radares da PSP para novembro de 2025, organizada por distrito.

Beja

26 nov: Beja – Rua Manuel Joaquim Delgado (09h00-12h00)

Bragança

25 nov: Bragança – Cintura Interna, Quinta do Campelo (08h00-13h00)

27 nov: Mirandela – EN 213 (08h00-13h00)

Castelo Branco

24 nov: Covilhã – Alameda Pêro da Covilhã (junto Hotel D. Maria) (08h00-12h00)

Coimbra

28 nov: Av. da Lousã (09h30)

26 nov: Figueira da Foz – Av. Dr. Francisco Sá Carneiro (09h00-12h00)

Faro

25 nov: Monchique – Estrada de Monchique (09h00-12h00)

25 nov: Vila Real de Santo António – Av. de Castro Marim (14h00-16h00)

Guarda

22, 23 e 24 nov: Guarda – Via da Cintura Externa (09h00-13h00)

Leiria

25 nov: Marinha Grande – EN 356-1 Alcogulhe (14h00-17h00)

26 nov: Marinha Grande – Estrada da Nazaré Km 15.2 (14h00-17h00)

Lisboa

24 nov: Almada – A2 (Ponte 25 de Abril) (08h00-11h00)

25 nov: Algueirão-Sintra – EN 250.1 (08h30-11h30)

25 nov: Queluz – Av. Eng. Duarte Pacheco (13h30-16h00)

26 nov: Lisboa – Av. da Índia (14h00-17h00)

Madeira

25 nov: Câmara de Lobos – VR-1 Km 9.4 (18h00-22h00)

Portalegre

24 nov: Elvas – EN 373 (09h00-11h00)

Porto

24 nov: Matosinhos – Av. Calouste Gulbenkian (08h00-16h00)

26 nov: Maia – Rua Dr. Joaquim Nogueira dos Santos 885 (08h00-15h00)

27 nov: Porto – Av. Marechal Gomes da Costa 1300 (08h00-15h00)

Santarém

27 nov: Ourém – Rua Dr. Armando Reis Vieira (08h00-12h00)

Setúbal

26 nov: Corroios – Av. MAR (09h30)

Viana do Castelo