Tesla perderá milhões de euros em créditos de emissões da Stellantis e da Toyota na Europa

O fundo comum de emissões formado pela Tesla, Stellantis e Toyota, entre outras marcas, deverá ver-se reduzido este ano. A decisão ousada das duas últimas gigantes automóveis poderá representar um duro golpe financeiro para a empresa norte-americana liderada por Elon Musk.

Os últimos documentos publicados pela União Europeia (UE) sobre o tema mostram que o fundo de emissões de CO2 gerido pela Tesla nos últimos anos já não conta com dois dos seus principais "financiadores".

Aparentemente, a Stellantis e a Toyota deixaram de fazer parte do fundo europeu comum, que procura partilhar créditos de emissões com marcas excedentárias, como é o caso da Tesla.

Esta atualização é relevante, porque o fundo permitiu que a Tesla recebesse milhares de milhões de dólares em pagamentos nos últimos anos.

Em 2024, por exemplo, a marca norte-americana obteve cerca de 2760 milhões de dólares a nível mundial com a venda de créditos. No ano passado, o valor caiu 28%, para aproximadamente 2000 milhões de dólares.

Toyota e Stellantis acreditam conseguir cumprir as metas da UE

A saída da Stellantis e da Toyota deste fundo comum representa, conforme destacado, uma decisão importante para as duas empresas.

Afinal, a regulamentação da UE permite que as fabricantes de automóveis que não conseguem, por si, cumprir os objetivos de emissões de CO2 se juntem a fundos comuns com fabricantes excedentárias.

Como funcionam os créditos de emissões na UE? Numa medida transitória, cada fabricante tem uma meta anual de emissões médias de CO2 por veículo vendido na UE. Esta meta depende do tamanho médio da sua frota e, se a empresa não conseguir atingir esse limite, incorre em multas elevadas. Algumas marcas conseguem reduzir as emissões abaixo da sua meta, criando os chamados créditos de CO2, que representam a diferença entre a meta permitida e as emissões reais da frota. Assim, a UE permite que fabricantes que não conseguem cumprir a meta sozinhas se juntem a outras com excedentes, formando um fundo de emissões, que faz uma média ponderada das emissões das várias empresas participantes. A marca com excedentes cede parte desses créditos às marcas que não atingem a meta, recebendo, em troca, compensação financeira. A participação nos fundos de emissões deve ser decidida antes de cada ciclo anual, normalmente antes de 1 de dezembro do ano anterior.

Neste caso, a Tesla tem vindo a ser remunerada por nomes como a Stellantis e a Toyota, que deverão, este ano, conseguir aproximar-se das metas:

Estratégia da Stellantis

Apesar de ter ultrapassado o seu objetivo de CO2 no ano passado em seis gramas de CO2 por quilómetro, segundo dados da Dataforce, a Stellantis conta com um aliado importante que deverá permitir-lhe melhorar a média de CO2 da sua frota sem necessidade de pagar grandes quantias de dinheiro à Tesla.

A Leapmotor prepara-se para começar a fabricar automóveis nas instalações da Stellantis, em Saragoça, e cujos números de vendas e presença comercial estão a crescer na Europa.

Estratégia da Toyota

Por sua vez, as previsões indicam que a Toyota conseguirá cumprir os seus objetivos sozinha. Além dos híbridos, a marca japonesa aposta cada vez mais nos automóveis totalmente elétricos, cujas vendas estão a prosperar.

Neste cenário, as notícias não significam uma perda milionária imediata para a Tesla, uma vez que as fabricantes podem decidir voltar ao fundo comum até ao final do ano, caso percebam que não conseguirão cumprir os objetivos.

Contudo, à medida que as fabricantes ajustam as suas estratégias às ambições europeias, a venda de créditos de emissões pode deixar de ser lucrativa.