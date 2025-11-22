Huawei FreeBuds 7i: por 100 euros não se esperava tanta qualidade de som

A Huawei está com uma presença cada vez mais forte no campo do áudio, com propostas para todos os bolsos. Os mais recentes dispositivos são os Huawei Freebuds 7i, que mostram que não precisamos de pagar muito para ter qualidade. Este garantem que por menos de 100 euros temos já bom ANC e som de qualidade.

Os Huawei FreeBuds 7i chegaram ao mercado português posicionados como uma opção acessível para quem procura auriculares com bom som e cancelamento de ruído ativo sem ultrapassar a barreira dos 100 €. Após vários dias de utilização em diferentes contextos, a impressão geral é que estes auriculares oferecem mais valor do que o preço sugere.

Design, especificações e conforto

Os FreeBuds 7i apresentam um design compacto e leve, com apenas 5,4 g por auricular, tornando-os confortáveis mesmo em utilizações prolongadas. A Huawei inclui quatro tamanhos de pontas de silicone, permitindo encontrar o encaixe ideal, algo essencial para garantir o melhor desempenho do ANC.

A caixa de carregamento, discreta e também leve, oferece ligação USB-C e um design fácil de transportar no bolso. Em termos técnicos, os auriculares utilizam um driver dinâmico de 11 mm com quatro ímanes, concebido para entregar graves fortes sem comprometer a clareza dos médios.

Suportam Bluetooth 5.4 e codecs avançados como o LDAC, que melhora a qualidade de som com dispositivos compatíveis. A certificação IP54 acrescenta resistência a pó e salpicos, o que é útil para quem os utiliza durante caminhadas, idas ao ginásio ou pequenas corridas.

Durante o uso diário, o conforto foi um ponto consistente. Seja no escritório, nas viagens de metro ou durante tarefas domésticas, os auriculares mantiveram-se estáveis e não provocaram fadiga nos ouvidos, mesmo após longas sessões.

Qualidade de som e experiência auditiva

A qualidade do som é um dos pontos fortes desta proposta. O perfil é equilibrado, com graves cheios, mas controlados, vozes claras e agudos suaves, sem tendência para distorção. Em géneros como pop, eletrónica e música ambiente, o desempenho revelou-se surpreendentemente rico para a gama de preço.

Com LDAC ativado, o nível de detalhe aumenta, aproximando a experiência de modelos mais caros. Em podcasts e chamadas, as vozes são reproduzidas com nitidez, sem artefactos ou compressões excessivas. Mesmo no volume médio, é fácil isolar o conteúdo e manter a atenção no que se está a ouvir.

ANC e modos de ambiente

O cancelamento de ruído ativo é outro dos destaques. O sistema ANC Dinâmico Inteligente 4.0 consegue reduzir grande parte do ruído contínuo típico dos transportes públicos ou de ruas movimentadas. Nos trajetos de metro, o ruído de rodagem foi significativamente atenuado, criando um ambiente mais confortável para música ou podcasts.

Ruídos mais agudos, como conversas próximas ou anúncios, ainda podem ser parcialmente audíveis, mas não comprometem a experiência geral. O modo de transparência funciona naturalmente e é especialmente útil ao atravessar ruas, conversar com alguém ou ouvir indicações de voz sem necessidade de retirar os auriculares.

Chamadas, ligação e funcionalidades

Nas chamadas, o conjunto de microfones — incluindo um microfone de condução óssea — permitiu conversas claras mesmo em ambientes exteriores. Do outro lado, a voz chega limpa e compreensível, com boa redução de ruído.

A ligação multiponto revelou-se uma das funcionalidades mais práticas. Alternar entre um portátil e um smartphone acontece de forma fluida, algo importante para quem trabalha entre vários dispositivos.

A aplicação AI Life complementa a experiência, permitindo ajustar equalização, alternar entre modos de som, personalizar gestos e ativar o áudio espacial, que acrescenta dinâmica a filmes e conteúdos compatíveis.

Bateria e autonomia no dia a dia

Com ANC activo, os FreeBuds 7i alcançaram cerca de cinco horas de reprodução por carga, um valor em linha com o anunciado pela marca. Com a caixa, a autonomia total aproximou-se das 20 horas. O carregamento rápido é uma vantagem concreta: dez minutos ligados ao carregador bastaram para garantir várias horas de música, algo conveniente quando se está prestes a sair de casa.

Conclusão: uma proposta difícil de ignorar

Por 99 € (neste momento em promoção por 79 €), os Huawei FreeBuds 7i posicionam-se como uma das opções mais completas no segmento acessível. O som sólido, o ANC competente, a boa ergonomia e funcionalidades como multiponto e áudio espacial tornam-nos uma escolha muito interessante para quem procura qualidade sem exceder o orçamento.

Têm limitações naturais para o preço, como a ausência de carregamento sem fios e um ANC que não alcança o nível de modelos premium, mas nenhum destes pontos compromete a impressão global. A conclusão é simples. Os FreeBuds 7i são um par de auriculares que excede expectativas e oferece uma experiência surpreendentemente madura para o valor pedido.

Huawei FreeBuds 7i

Huawei FreeBuds 7i: galeria de imagens