Huawei Watch D2 estreia análise de arritmias através da pulsação

O Huawei Watch D2 é o primeiro dispositivo wearable de Monitorização Ambulatória da Pressão Arterial (MAPA) da marca certificado pelo INFARMED, que atesta que o dispositivo está em conformidade com os requisitos legais estabelecidos para ser comercializado em Portugal. Agora, estreia a funcionalidade de análise de arritmias através da pulsação.

As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em Portugal e representam um terço da mortalidade total, sendo que quase metade dos adultos afetados continua por diagnosticar, devido ao acesso limitado a ferramentas de monitorização de nível profissional para um acompanhamento eficaz.

Como resposta a este desafio, a Huawei apresenta uma nova versão do Huawei Watch D2.

Agora, também, em azul, o Huawei Watch D2 é o primeiro dispositivo wearable de MAPA da marca certificado pelo INFARMED, que atesta que o dispositivo está conforme os requisitos legais estabelecidos para ser comercializado em Portugal.

Além da nova cor, o Watch D2 estreia uma funcionalidade de análise de arritmias através da pulsação, que fornece aos utilizadores ferramentas avançadas para a monitorização contínua do ritmo cardíaco e a deteção precoce de riscos na sua saúde cardíaca.

Compatível com iOS e Android, e com uma bateria de longa duração, o Huawei Watch D2 pode ser a resposta para aqueles que procuram gerir a sua saúde de forma mais proativa.

Afinal, a nova funcionalidade permite aos utilizadores controlar proativamente ritmos cardíacos irregulares, incluindo fibrilhação auricular, com fiabilidade de nível clínico, mantendo-os, assim, conscientes da sua saúde cardíaca, por via de alertas atempados sobre potenciais irregularidades.

Gestão da pressão arterial ainda mais completa

A funcionalidade de MAPA foi atualizada e permite, agora, realizar oscilometrias para medições, utilizando o airbag mecânico ultra-estreito do smartwatch em conjunto com o Sistema Huawei TruSense.

Desta forma, a metodologia de mediação passa a ser semelhante à da utilizada em ambientes clínicos e faz com que os utilizadores tenham acesso a medições programadas, monitorização durante todo o dia e monitorização noturna automática.

A funcionalidade suporta ainda o seguimento de ritmos circadianos, a identificação de picos matinais e a criação de relatórios profissionais.

Ecossistema de gestão da saúde melhorado

A funcionalidade Health Glance foi, também, atualizada e oferece uma avaliação do estado de saúde com apenas um toque, abrangendo 11 indicadores, nomeadamente:

Frequência cardíaca;

Pressão arterial;

Saturação do oxigénio no sangue (SpO2);

Stress;

Temperatura da pele;

Rigidez arterial;

Variabilidade da Frequência Cardíaca (HRV);

Bem-estar emocional;

Ciclo menstrual;

Função respiratória;

Realização de eletrocardiogramas (ECG).

Com isto, proporciona aos utilizadores uma visão mais abrangente do seu estado de saúde, permitindo a deteção precoce de potenciais irregularidades.

Além disso, os utilizadores podem partilhar dados de saúde, incluindo as novas informações sobre pressão arterial e arritmias, com os membros da família, através da Comunidade de Saúde.

Esta funcionalidade, na aplicação Huawei Health, facilita a monitorização remota da saúde dos familiares, para uma maior segurança.

Design discreto e confortável

O Huawei Watch D2 estreia um novo modelo na cor azul, com detalhes metalizados e textura inspirada em pele de tubarão, que mantém o conforto e a leveza característicos da série.

O relógio está disponível, também, em preto, com detalhes metalizados e uma bracelete em fluoroelastómero, e em branco, com detalhes dourados e uma bracelete de pele.

A sua construção compacta assemelha-se à de um smartwatch convencional e proporciona uma utilização confortável durante 24 horas, para que o utilizador possa monitorizar a sua saúde de forma discreta.

Além disso, o ecrã de 1,82 polegadas, a interface com cores vibrantes e tamanho da fonte maior garantem uma leitura fácil para utilizadores de todas as idades.

Conforme alertado pela Huawei, a utilização deste dispositivo não dispensa a consulta de um profissional de saúde. Os dados recolhidos não devem servir como instrumento de diagnóstico e destinam-se exclusivamente para fins pessoais.

O Huawei Watch D2 e o ECG destinam-se a utilizadores com 18 anos ou mais. Antes de usar o dispositivo, é fundamental a leitura atenta das respetivas instruções.