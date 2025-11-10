Honda revela novas propostas elétricas e híbridas no Japan Mobility Show 2025

A Honda apresentou, no Japan Mobility Show, que decorreu de 30 de outubro a 9 de novembro, a sua visão para o futuro da mobilidade, com várias estreias e produtos que reforçam o compromisso da marca com a inovação e a sustentabilidade.

Entre as principais novidades, destacou-se o Super-N Prototype, um veículo elétrico compacto concebido para proporcionar o verdadeiro "prazer de condução".

Equipado com o novo modo BOOST que não só aumenta a potência disponível como simula a mudança de velocidades, o modelo oferece um melhor desempenho dinâmico e uma experiência de condução envolvente, algo único num veículo deste tamanho.

O Super-N Prototype será lançado no Japão e em alguns mercados globais selecionados, incluindo o Reino Unido, a partir de 2026.

Outros destaques automóveis da Honda, no Japan Mobility Show, incluem o novo Honda 0 α (alfa), um SUV equipado com tecnologias que incorporam a abordagem de desenvolvimento do 0 Series ("fino, leve e inteligente") que deverá ser comercializado globalmente, com maior foco no Japão e na Índia, a partir de 2027.

Este junta-se aos protótipos Honda 0 SUV e 0 Saloon que estiveram, também, em exposição.

Os visitantes tiveram oportunidade de conhecer o totalmente novo Honda Prelude e:HEV, que assinala o regresso de um nome icónico, agora, com a tecnologia híbrida de última geração.

A exposição automóvel da marca contou ainda com o Acura RSX Prototype, um modelo 100% elétrico da marca Acura, a divisão de luxo da Honda. Este modelo é o primeiro a integrar a nova plataforma elétrica de próxima geração da marca e o sistema operativo ASIMO OS.

A Honda é uma empresa que sempre colocou o coração e a alma na concretização dos seus sonhos e dos sonhos dos seus clientes. Continuamos a enfrentar novos desafios à medida que trabalhamos para um futuro em que os nossos produtos continuarão a ser a 'força' que move as pessoas. Esperamos que as pessoas visitem o nosso espaço no Japan Mobility Show e experienciem o futuro que a Honda idealiza através da vasta variedade de produtos e tecnologias de mobilidade que estamos a apresentar.

Afirmou Toshihiro Mibe, presidente e diretor-executivo da Honda Motor.

Outras novidades da Honda: mobilidade além do mundo automóvel

Além das inovações automóveis, a Honda apresentou a e-MTB Prototype, uma bicicleta elétrica de montanha com um quadro em fibra de carbono que oferece uma experiência de condução fora de estrada envolvente e desportiva.

A marca destacou ainda o HondaJet, o jato executivo ligeiro mais vendido do mundo, e o foguetão sustentável testado recentemente em Hokkaido, no Japão, concebido para ser reutilizável e ter baixo impacto ambiental.

Segundo a Honda, a marca "continua a abraçar os desafios da mobilidade do futuro, demonstrando a sua versatilidade e o seu alcance tecnológico, em linha com o [seu] lema global: The Power of Dreams. How We Move You".