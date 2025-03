HUAWEI Watch D2 chega a Portugal para revolucionar a monitorização da saúde

Portugal acaba de receber o HUAWEI Watch D2, o novo smartwatch da Huawei que promete transformar como os utilizadores monitorizam a sua saúde. Este dispositivo destaca-se por ser o primeiro wearable da marca com Monitorização Ambulatória da Pressão Arterial (MAPA) e certificação CE, garantindo a conformidade com requisitos legais para comercialização em Portugal.

Este lançamento representa um avanço significativo no setor dos wearables, evidenciando o investimento da Huawei em investigação e inovação na área da saúde e bem-estar, alinhado com o conceito 'Health Forward'.

O HUAWEI Watch D2 possibilita a medição da pressão arterial ao longo de 24 horas, permitindo aos utilizadores avaliar potenciais riscos de hipertensão e gerir a condição.

O dispositivo está equipado com o sistema HUAWEI TruSense, que inclui um sensor de pressão de alta precisão, um airbag físico insuflável e uma almofada de ar mecânica ultra-estreita, integrados na bracelete, para garantir medições mais rápidas e precisas. Tal como outros wearables da Huawei, o Watch D2 é compatível com o iOS e Android.

Durante a medição, o HUAWEI Watch D2 deteta automaticamente a postura e a posição do pulso do utilizador, além de verificar se a bracelete está ajustada corretamente, fornecendo orientações para assegurar a precisão das medições.

O dispositivo também monitoriza a pressão arterial durante o sono em intervalos definidos, sem acordar o utilizador, proporcionando dados precisos 24 horas por dia.

O HUAWEI Watch D2 destaca-se por ser o primeiro smartwatch de MAPA aprovado pelo Regulamento Europeu dos Dispositivos Médicos (MDR) e pela Administração Nacional de Produtos Médicos da China (NMPA).

Além da pressão arterial, o dispositivo mede outros indicadores de saúde, como o ritmo cardíaco, o nível de oxigénio no sangue (SpO2), o stress, a temperatura da pele, a elasticidade vascular, a respiração durante o sono e realiza eletrocardiogramas (ECG).

Na app HUAWEI Health, os utilizadores recebem relatórios semanais com as medições e recomendações para auxiliar no controlo da pressão arterial.

Após cada medição, é possível consultar os resultados dinâmicos no HUAWEI Watch D2 e verificar a pressão arterial média durante 24 horas, as tendências da pressão arterial e as interpretações dos dados.

O dispositivo também incentiva um estilo de vida mais saudável, monitorizando mais de 80 modalidades desportivas e acompanhando tarefas diárias relacionadas com exercício, dieta, sono e peso.

Com um design confortável, elegante e premium, o HUAWEI Watch D2 é compacto e leve, adequado para uso contínuo. Possui um ecrã de 1,82 polegadas, uma nova interface com cores vibrantes e um tamanho de fonte maior para facilitar a leitura.

Disponível em preto, com detalhes metalizados e bracelete em fluoroelastómero, e em branco, com detalhes dourados e bracelete de pele, tem uma aparência semelhante à de um smartwatch convencional, permitindo a monitorização da saúde de forma discreta.

A Huawei salienta que a utilização deste dispositivo não substitui a consulta de um profissional de saúde e que os dados recolhidos destinam-se exclusivamente para uso pessoal.

O HUAWEI Watch D2 e a função de ECG destinam-se a ser utilizados por pessoas com 18 anos ou mais, e os utilizadores devem ler atentamente as instruções de uso antes de utilizar os dispositivos.

O HUAWEI Watch D2 tem um PVPR de 399,99€, com uma oferta de lançamento que inclui os HUAWEI FreeBuds 5i e uma campanha especial para adquirir uma bracelete adicional por 19,00€.