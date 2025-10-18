Grip Force: Fortalecedor de Mãos e Antebraços Ajustável

Num mundo cada vez mais orientado para o desempenho e para a monitorização do corpo, a tecnologia tem vindo a transformar a forma como treinamos.... e até como fortalecemos algo tão específico quanto a força das mãos. Vamos conhecer o Grip Force.

Com um design pensado ao milímetro, o Grip Force combina materiais de alta resistência com uma estrutura ergonómica que se adapta naturalmente à forma da mão.

A sua principal inovação está na resistência ajustável, que varia entre 8 e 40 kg, graças a um sistema mecânico de precisão que permite controlar o nível de esforço com apenas um simples movimento. É como ter um pequeno “ginásio portátil” que cabe na palma da mão.

Embora pareça um acessório simples, o conceito por trás do Grip Force reflete uma lógica tecnológica: microprogressão controlada. A capacidade de ajustar a resistência de forma contínua permite aplicar princípios de treino progressivo — o mesmo tipo de metodologia usada em equipamentos de ginásio inteligentes.

Além disso, o mecanismo interno foi desenvolvido para garantir movimentos fluidos e consistentes, evitando oscilações de tensão que poderiam comprometer a eficácia do treino.

O Grip Force encontra-se disponível no site da Prozis por 14,99 €, com uma avaliação média de 4,8 estrelas entre os utilizadores.

O feedback destaca a robustez do mecanismo, a facilidade de ajuste e o impacto visível na força de preensão após algumas semanas de utilização.

Aproveitem o desconto do Pplware

O Pplware, em parceria com a Prozis, dão-lhe a possibilidade de adquirir o Grip Force. com um desconto de 10%, usando o voucher PPLWARE e as ofertas apresentadas na imagem seguinte.