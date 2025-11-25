iServices lança 3 novos gadgets pensados para melhorar o dia a dia

A iServices continua a reforçar o catálogo de produtos úteis para o quotidiano com três novidades que prometem melhorar o dia a dia e os momentos de descanso. Conheça os três novos gadgets que prometem fazer sucesso.

A marca apresentou novos produtos; Pistola de Massagem, o Liquidificar Portátil e o Vídeo Projetor Wireless, três gadgets pensados para utilizadores que valorizam tecnologia prática, fácil de usar e que acompanha o ritmo de vida moderno.

Pistola de Massagem

A nova Pistola de Massagem da iServices foi desenvolvida para quem procura uma aliada no alívio da tensão muscular, seja após um treino mais intenso ou simplesmente depois de um longo dia de trabalho. O dispositivo oferece seis níveis de velocidade e um modo de aquecimento com três temperaturas (38ºC, 42ºC e 46ºC) indicadas no ecrã LCD, e quatro cabeças amovíveis adaptadas a diferentes grupos musculares:

Plana - ideal para peitorais, bíceps e tríceps;

- ideal para peitorais, bíceps e tríceps; Arredondada - indicada para grandes grupos musculares;

- indicada para grandes grupos musculares; Cónica - recomendada para solas dos pés, palmas das mãos e tendão de Aquiles;

- recomendada para solas dos pés, palmas das mãos e tendão de Aquiles; Em U - perfeita para trapézios, tornozelos e perna inferior.

Graças ao aquecimento integrado, a massagem torna-se mais eficaz em zonas como pescoço, costas, ombros, pernas e pés. A autonomia chega às 5 horas, e o carregamento USB-C mantém o equipamento sempre pronto a usar.

Liquidificador Portátil

Pensado para rotinas ativas, o Liquidificador Portátil da iServices permite preparar batidos, smoothies, sopas e até massas de bolos em qualquer lugar. Disponível em verde e preto, apresenta um design leve e minimalista, com carregamento USB-C e dois copos incluídos: um em inox para maior consistência e um copo extra em Tritan com tampa para transporte. O sistema de segurança só permite o funcionamento com a tampa fechada, e a utilização resume-se a adicionar os ingredientes, fechar e premir o botão lateral.

Vídeo Projetor Wireless

A terceira novidade é o Vídeo Projetor Wireless, uma solução portátil para quem quer transformar qualquer divisão numa mini sala de cinema.

O equipamento conta com resolução HD, cores vibrantes e uma base giratória 360º que permite ajustar facilmente o ângulo e a direção da projeção. Com Android 11 integrado, o utilizador tem acesso direto a apps como YouTube e Google Play, sem necessidade de equipamento adicional.

A conectividade é garantida por Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0, e o projetor inclui ainda 2 entradas USB, HDMI, saída de áudio e recetor IR. O comando remoto vem incluído, e o design minimalista facilita o transporte e integração em qualquer ambiente.